Elon Musk, İnsanlığın Kurtulması İçin Tek Çareyi Açıkladı!

Tesla ve SpaceX’in kurucu CEO’su olan yüzyılın en aktif girişimcilerinden Elon Musk, SpaceX ile birlikte geliştirdikleri Mars projesi için oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. SXSW’de söz alan Musk, yapay zekalar ve beyin-makine arayüzü hakkında önemli sözler sarf etti.

Sürpriz bir konuşma yapan Elon Musk, SCSW fuarında sahneye çıkıp şirketlerinin son teknolojileri ve nihai hedefleri hakkında aldıkları yolları açıkladı. Ancak insanlığı atmosferdeki karbon artışından ya da yeni bir dünya savaşından daha çok tehdit eden o malum konuya da değinmeyi unutmadı: Yapay zeka. Aslında bu konuda Musk’ın insanlığı nasıl uyardığına artık hepimiz hakimiz. Kendisinin çözüm önerisi ise Mars’ı ve hatta Ay’ı insanlığın yeni yuvası haline getirmek.

Açıkçası dahi girişimcinin bu konferansta yaptığı konuşma, bir nevi uyarılarını yenileme konuşmasıydı ve bu zamana kadar hiç olmadığı şekilde ciddi bir üslubu vardı.

“Bir başka karanlık çağın olması muhtemeldir... Özellikle de üçüncü bir dünya savaşı olursa” diye ciddi bir konuya, fuara kar amaçlı katılan diğer şirketlerin değinmediği alanlara değinmeye başladı. Musk, bir Mars kolonisinin Dünya'daki savaştan uzakta kalacağını, karanlık çağdan kurtulmak için tek çarenin Dünya dışında yaşam alanına sahip olmak olduğunu yineledi.

İklim değişikliğine karşı alınan önlemlerin, savaş karşıtı toplumsal örgütlerin önlem almaktan yoksun oldukları yapay zeka tehdidini, hava kirliliğinden ya da savaşlardan daha tehlikeli gören Musk, “Yapay zeka nükleer silahlardan daha tehlikelidir. Öyleyse neden bu konuda yasal bir otoritemiz yok?” sorusuyla önemli bir eksikliğe parmak bastı. Nükleer bir savaşın gezegenimizi yaşanamaz bir yer haline getirmeden buradan ayrılmak gerektiğini belirten Musk’ın dahice planları, kendisine göre işe yarayacak.

“Yapay zeka uzmanlarında gördüğüm en büyük sorun, makinelerin onların bildiğinden daha fazlasını bildiğini düşünmek istememeleri. Bu durum akıllı insanları rahatsız ediyor… Bir makinenin onlardan daha akıllı olabileceği fikrini sevmiyorlar, bu yüzden fikri göz ardı ediyorlar. Fakat öyle…”.

Elon Musk kısa bir süre önce kar amacı gütmeyen yapay zeka geliştirme girişimi olan OpenAI’nin yönetim kurulundan ayrılmıştı. Bunun nedeni Tesla ile otonom sürüşü destekleyecek yapay zeka yazılımları geliştirmeleriydi. Bir kavram karmaşasıyla insanların aklını bulandırmak istemeyen Musk, bir otomobilde çalışacak yapay zeka yazılımıyla her yönden geliştirilmiş sorgulayan bir yapay zekanın aynı olmadıklarını, ikincisinden korkmamız gerektiğini sürekli vurguluyor.

Ancak Elon Musk'ın bir girişimi daha var ve bu girişim, Mars yolculuklarından ya da elektrikli otomobillerden daha karmaşık yapılar üzerine çalışıyor: İnsan beyni. Beyin-bilgisayar arayüzü şirketi olan Neuralink, insanların ek bir cihaz kullanmadan yapay zekalarla iletişime geçmesinden sorumlu olacak sistemler geliştirmeye çalışıyor. Bir nevi beyni, bilgisayara bağlamak için çalışıyor. Hatta tüm bunları kablosuz olarak yapmak için çalışan onlarca bilim insanı var. Yani başarılı olurlarsa sadece düşünerek internete girmeniz mümkün olacak.

Musk’a göre insanlığın tek çaresi olan Mars’ı kolonize etme planları, SpaceX’in gelişmiş kalkış sistemleriyle birlikte 2019’in ilk üç ayı içinde başlayacak. Şirket, bunun için öncelikle Ay’a bir kalkış üssü inşa etmeyi planlıyor. Ardından iki gezegen arasında karşılıklı taşıma sistemleri inşa edilecek.

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