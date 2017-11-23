Yüzyılın en yenilikçi ve dahi girişimcilerinden Elon Musk, yapay zekaların gelceğine karamsar bir bakış açısıyla yaklaşmaya devam ediyor. Bu konuda önemli çalışmalara imza atan ve kar amacı gütmeyen şirketi Neuralink hakkındaki bir görüşmesinde, tutarlı gelecek tahminlerinden birini daha gerçekleştirdi.

Yapay zeka teknolojilerinin geleceğine ilişkin tartışmalar sürüyor. Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg ve parmakla sayılabilecek kadar az kişi olumlu çıkarımlar yaparlarken, yapay zekaların insanlığın sonunu getireceğine dair fikirlerin lideri ise Elon Musk.

Kendisinin sürekli vurguladığı üç önemli gelecek tahmini var ve bunlar büyük küçük demeden herkesi ilgilendiren şeyler:

Bir bilgisayar simülasyonunda yaşıyoruz.

Tesla 2025 yılına kadar Apple'ın piyasa değerini aşacak.

İnsanlar, Mars'ı nükleer silahlarla patlatarak yaşanabilir hale getirebilirler.

Musk’ın bütün girişimleri arasında gölgede kalan bir oluşumu var. Neuralink, yapay zekanın ve muhtemel olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için şimdiden önlemler almaya başlayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Aynı zamanda yapay zekaları ehlileştirerek, beyin makine arayüzü sistemlerinin de geliştiriciliğini yapmaya başladı. Şirketin nihai amacı ise beyin-beyin arası iletişimi sağlamak. Yani hiç mimik, konuşma ya da eylemde bulunmadan karşımızdaki insana düşüncelerimizi aktaracak ve düşüncelerini okuyabileceğiz. İşin bu noktası da yapay zekaların diğer korkutan tarafı zaten.

Şansımız %5 ila %10 arasında:

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Neuralink aracılığıyla yaptığı bir konuşmada yapay zekalara karşı sağlama amacında oldukları güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Normalde kapital devlerin patronları yaptıkları işe ne olursa olsun güvenirler ve çoğu zaman şeffaf açıklamalarda bulunmakta kaçınırlar. İnsanların Elon Musk’ı sevmelerinin en büyük etmeni ise onun sıradan yöneticiler arasında olmaması.

Musk, yapay zekaların muhtemelen bütün insanlığı öldüreceklerini ve türümüz için alınan güvenlik önlemlerinin bile, yaşama şansımızı en fazla %5 ila %10’a çıkarttığı görüşünde.

2014’ten bu yana dünya kamuoyunu her fırsatta uyaran Musk’ın sözlerine kulak asmak gerekiyor. Çünkü kendisi bu eşiğe girmek için 5-10 yıl kaldığını söylüyor. Aslında bu tahmini 2014 yılında dile getirdiği için ilk kısmı geçmiş bulunuyoruz. Yaptığı yeni açıklamalar ise insanı daha çok korkutuyor.

Geçtiğimiz yıl yapay zekalara karşı verdiğimiz savaşı kendi ellerimizle kaybettiğimizi yineleyen Musk, tek kurtuluş yolunun onlara katılmak olduğunu söylüyor. Yaptığı açıklamalarda, “Yapay zeka alanındaki her gelişme, onları daha da akıllı hale getiriyor. Bizden akıllı olacaklar ve onların gözünde birer evcil hayvan, bir ev kedisi gibi olacağız, daha kötüsü de olabilir.” sözleri dikkat çekiyor.

Bununla mücadele etmek için beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren Neuralink, bir kask aracılığıyla bilgisayarla iletişim kurmamızı sağlayacak teknolojinin temellerini atıyor. Diğer yandan alınacak tüm önlemlere karşı geliştirilen projelerin dünya kamuoyuyla paylaşıldığı OpenAI kuruluşu, yapay zekalara karşı bir vakıf gibi çalışıyor.

Günümüzün gerçek Tony Stark’ı silahlar üretmese de, en büyük silaha karşı savaşını başlatmış durumda.

Peki sizler yapay zekaların geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu noktada illa ki aklınıza Terminatör filmindeki robotlar da gelmesin. İnsanlığın sonunu getirmek için aslında silahlara ve kaosa ihtiyaç bile duymayabilirler.