2018 yılı içinde Türkiye faaliyetlerine resmi olarak başlayacak Tesla, halihazırda ülkemizde sınırlı sayıda insana erişmiş durumda. Elon Musk’ın Türkiye’de Supercharger istasyonlarını paylaşması üzerine Tesla kullanıcıları, Musk’ı kebap yemeye davet etti. Musk ise Twitter’dan yanıt verdi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’yi ziyaret eden Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, memleketi karış karış dolaşmış, hamama gitmiş ve kebap yemişti. Bu yıl içinde Tesla’nın resmi olarak ülkemizde faaliyete geçeceği haberi, Tesla tutkunlarını fazlasıyla sevindirdi. Geçtiğimiz haftalarda Musk, İstanbul’daki Tesla ofisinin açılışına bizzat katılacağını iletmişti. Bu hafta ise Türkiye’deki Tesla şarj istasyonlarının haritasını paylaştı.

Durum böyle olunca yeniden ülke gündemine oturan dahi girişimci, Türkiye’den gelen sorulara içtenlikle yanıt vermeye başladı. Tesla’nın ülkemizdeki ilk şarj istasyonları Ankara ve batısını hedef alacak şekilde inşa edileceği için, şirketin diğer şehir ve bölgelere de ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu oldu. Bunun üzerine bir Türk kullanıcı Musk’a Twitter üzerinden soru sordu.

“Hey Elon, bu haritadaki Tesla şarj istasyonları doğru mu? Sadece bu bölgelerde mi inşa edilecekler? Bu harita resmi mi? :)”

“Supercharger noktaları nihai olarak tüm bölgeyi kapsayacak”

Ardından ülkemizdeki Tesla sahiplerinin grubu olan Tesla Türk, Musk’a kebap davetinde bulundu:

“Teklifimiz hala geçerli”

Pankartta yazan “Sevgili Elon, bedava Türk kebabı seni bekliyor” mesajına Musk’tan yanıt geldi:

“Teşekkürler :D”

Elon Musk’ın paylaşımına Türk hayranları tarafından verilen bazı yanıtlar da şu şekilde: