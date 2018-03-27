Dahi girişimci Elon Musk, alev silahı ve şapka satıp gelir ettikten sonra, şehirlerin altına tüneller açıp arabaları trafik çilesinden kurtaran Boring Company isimli şirketiyle yeni bir alana atılıyor. Onun deyimiyle “gerçek hayattaki LEGO tuğlalarıyla” istediğimiz her şeyi yapabileceğiz.

Trafik sorunu için tüneller, roketle yolcu taşımacılığı, elektrikli arabalar, uzay teknolojileri, hızlı trenler ve tabii ki Mars yolculukları… Elon Musk, bu kez de gözünü gerçek hayat boyutlarındaki Lego parçaları üretmeye dikti.

Los Angeles kentinin altını uzun tünellerle kazan Boring Company isimli firmasına bağlı olarak planlanan yeni yapı malzemeleri markası, Musk’ın bugüne kadarki en renkli projelerinden birisi olabilir. Musk’ın nihai hedefi ise inşaat sektörünü kökünden değiştirmek.

Daha önce Solar City isimli markasıyla oldukça ucuz ve hafif olan kiremitler üreten Elon Musk, bu kiremitlere güneş enerjisi depolama özelliğini yerleştirince konutlar için enerji yönetiminde tarihi bir iş başarmış oldu. Şimdi ise sırada o evlerin çatılarının altındaki duvarları inşa etmek var.

Musk, Lego projesini kişisel Twitter hesabından şu şekilde açıkladı:

“Boring Company'nin yeni ürünleri yakında geliyor. Heykeller ve binalar yapmak için tünellerden çıkartılan kayalardan üretilmiş, LEGO benzeri tuğlalar hayal edin. Kaliforniya sismik yük olarak çok güçlü ve sıkıştırılmış durumda. Bir uzay aracının kanadı gibi sağlam, yani çok da ağır değil.”

Musk’un bu ifadeleri, Los Angeles’tan sonra Kaliforniya şehrinin altına açacakları tünellere de işaret ediyor. Zaten bir süre önce yerel yönetimlerle anlaşmaya varılmıştı. Şimdiyse amaç, o tünellerden çıkan taşları anlamsız birer yük olmaktan uzaklaştırıp içlerinde yaşanabilir yuvalar haline getirmek. Zeka fışkırıyor, zeka.

Tuğlaları Lego gibi düşünmek ve onlarla ev duvarları dışında farklı şeyler inşa etmek de güzel bir fikir gibi gözüküyor.

“İlk kit seti ise antik Mısır olacak - piramitler, Sfenks, Horus tapınağı, vb”

Musk’ın en çok konuşulan iddiası, 1 günde müstakil bir evi inşa edebilmek. Bu işin en büyük gelir kaynağı ise Musk’ın satışlarını bizzat yürüttüğü Boring Company logolu şapkalar ve alev silahları oldu. Çok kısa bir sürede 20 bin alev silahı satan Musk, 10 milyon dolar gelir elde etmişti.