Musk, Mars’a Neden Araba Gönderdiğini Açıkladı

Son dönemin en çok konuşulan mucitlerinden olan Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketinin neden uzaya kırmızı bir Tesla Roadster gönderdiğini açıkladı. Musk'ın açıklamaları, başarılı bir mucidin egosunu tatmin etmesinden daha ötede görünüyor.

Elon Musk geçtiğimiz Aralık ayında kızıl gezene kırmızı bir Tesla Roadster göndereceğini söylediğinde kimse ona inanmadı. Ama, başarılı milyarder dediğini yaptı ve hepimizin gözleri önünde aracı uzaya taşıyan Falcon Heavy roketini fırlatmayı başardı. 6 Şubat'ta fırlatmayı gerçekleştiren Musk yaptığı açıklamada, Tesla Roadster'in ve sürücü koltuğunda oturan Starman'in Mars'a doğru hareket ettiğini duyurarak büyük bir müjde verdi.

Ancak Musk'ın kendi arabasını kendi uzay şirketiyle Mars'a fırlatması birçok eleştirmen tarafından 'egolarını tatmin ediyor' şeklinde yorumlandı. Ancak Musk Cumartesi günü yaptığı açıklamada, niyetinin çok daha büyük bir şeyin parçası olmak olduğunu söyledi. Elon Musk, "Hayat sadece bir hüzün problemini birbiri ardına çözmekle ilgili olamaz." dedi. Ünlü teknoloji adamı, "Size ilham veren şey, sabah uyanmanız ve insanlığın bir parçası olduğunuz için sizi mutlu eden şeyler olmalı. Bu yüzden yaptık. Senin için yaptık." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından bu açıklamaları yapan Musk, Starman'ın görüş açısından lansmanın kısa bir videosunu da paylaştı. Bununla birlikte SXSW festivalinde konuşan Musk, Tesla Roadster'i neden uzaya gönderdiğiyle ilgili sorulara daha geniş bir açıklamayla yanıt vermiş oldu. Musk, uzayın sınırlarını ileriye doğru iterken, halkla birlikte uzayda yeni bir şey olma ihtimali hakkında heyecanlanmak istediklerini söyledi. Elon Musk "Bunun amacı, size ilham vermek ve tekrar inanmanızı sağlamaktı, tıpkı insanların Apollo döneminde inandıkları gibi." ifadelerini kullandı.

Kısaca Musk'ın gözünde uzaya gönderilmiş bir Tesla, insanlığın daha büyük bir vizyonunun başlangıcından başka bir şey değil. Salondaki konuklardan gelen sorulara da cevap veren Musk, "Mars ve gezegenler arası" yaklaşık 50metrelik bir uzay aracı inşa ettiğini ve aşağı yukarı 2019 gibi test uçuşlarına başlayacaklarını bildirdi. İnsanların kendisine zaman tahminlerinin çok iyimser olduğu yönünde eleştiriler sunduğunu söyleyen Musk, o yüzden yaptığı açıklamada kesin bir şey söylemediğini belirtti.