Elon Musk’ın Mars’ı Kolonileştirme Planı

Günümüzün dahileri arasında gösterilen Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Kızıl Gezegen Mars’a kafayı fena taktı. Milyonlarca kişilik Mars kolonisi vizyonunu kağıda döken uzay teknolojileri şirketi, tüm detayları açığa çıkardı.

SpaceX'in artık bir milyarder olan kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Eylül 2016'da Meksika'daki bir konferansta Mars’ı kolonileştirmeye yönelik bir planlarının olduğunu duyurmuştu. Projenin tüm detayları artık açığa çıktı ve SpaceX, büyük bir ihtimalle insanlığın en büyük başarısına mimarlık yapacak.

Çalışmanın yayımlandığı New Space dergisinin editörü Scott Hubbard, “Bence bu çalışmanın kamuoyuna açıklanması, sadece SpaceX’in vizyonunu görmemizi sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda gelecekte yaşanacak başarılara dair arşiv niteliğinde bir çalışma” sözlerini sarf etti.

Musk'un Mars projesi, Gezegenler Arası Taşımacılık Sistemi (ITS) olarak ve yeniden kullanılabilir roketlerle taşımacılık yapılan dev bir uzay kompleksi üzerine odaklanıyor. Hem güçlendiricileri hem de uzay gemilerinin inşasına devam ettiğini açıklayan SpaceX raporu, şu an kullanımda olan Falcon 9 roketlerinden 3 kat daha güçlü sistemlere işaret ediyor.

Bildiğiniz üzere uzay boşluğuna gönderilen bir roketin tekrar kullanılması mümkün değildi ve SpaceX bu yıl bir ilki gerçekleştirerek Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaptığı ikmallerde bir roketi tekrar kullanmayı başardı. Muhtemelen böyle denemelerle Mars planına yönelik adımlar atılıyor.

Söz konusu projede adı geçen 42 Raptor güçlendiricisi, bugüne kadar inşa edilmiş en güçlü roket olacak. Musk, 330 tonluk bir kütleyi Dünya’nın yakın yörüngesine, 600 tonluk başka bir roketi ise daha uzak yörüngelere fırlatabileceklerini söylüyor. Bir karşılaştırma yapacak olursak, şu an kullanımda olan en ağır roket 150 yonluk Saturn V roketi.

Geri Dönüştürülebilir Roketler Zaman Kazandıracak:

ITS roketleri, uzay gemilerini Dünya yörüngesine fırlatacak ve sonra yaklaşık 20 dakikada Dünya yüzeyine inmiş olacak. Musk bu konu hakkında “Manevra pervanelerinin eklenmesiyle, güçlendirici roketleri fırlatma standına geri getirebileceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İlk etapta operasyonel bir görev yapılacak ve Dünya yörüngesine yerleştirilen dev uzay gemisinin yakıt tankları doldurulacak. Bu aşamada yeniden kullanılabilen ikmal roketleri büyük önem arz ediyorlar. Ayrıca her bir geri dönüşümlü roket, en az 1000 sefer yapmaya uygun şekilde tasarlanacak. Bu arada yörüngedeki uzay gemisi de Dünya ve Mars en uygun hizaya geldiğinde topluca sefere başlayacak. Planlanan sürece göre her 26 ayda bir Mars yüzeyine taşıma işlemleri gerçekleştirilecek.

10 Yıl Sonra Başlayacak Seferlerde Nihai Hedef 1 Milyon Marslı İnsan:

Musk projenin nihai aşamalarında, her biri 100 veya daha fazla insan taşıyan 1000’den fazla roketin Kızıl Gezege’in yüzeyine ulaştırılacağını belirtiyor. Tüm bu çalışmalarla önümüzdeki 100 yıl içerisinde Mars’taki insan nüfusunun 1 milyona ulaşacağı söyleniyor.

Uzay gemileri, Mars yüzeyinde üretilen 9 Raptor motoruyla tekrar güçlendirilerek Dünya’ya geri dönebilecekler. Her ITS gemisinin operasyon süresince 12 ila 15 kez iki gezegen arasında yolculuk yapacağını belirten Musk, geri dönüşümlü roketlerin projenin tüm aşamalarında kullanılacağına dair ayrıntıları sunmuş oldu.

Dünya'nın yörüngesinde uzay gemilerine yakıt ikmali yapmak ve Mars'ta iticiler inşa etmek gibi adımlar, projenin maliyetini oldukça uçuk rakamlara çeken aşamalar. Musk, her şey iyi giderse ITS uzay gemilerinin bundan yaklaşık 10 yıl sonra Mars'a uçmaya başlayacağını belirtti, ancak böyle bir başarıya garanti gözüyle bakmamamız konusunda da uyarıda bulundu.

Çalışmanın raporuna hemen şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Valizlerinizi ne zaman toparlayacağınız artık size kalmış. :)