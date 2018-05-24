Günümüzün en aktif girişimcilerinden olan Elon Musk, yine adından fazlasıyla söz ettirecek bir alanda faaliyet gösterecek. Herkesin medya ve haber organlarının güvenilirliğini oylayacağı bağımsız bir internet sitesi kurduklarını açıklayan Musk, küçük bir de anket yapıyor.

Teknoloji devi şirketlerin sahibi ve neredeyse her sektördeki girişimleriyle bizi şaşırtmayı görev bilen Elon Musk, şimdi de elini medyaya uzattı. Bağımsız bir internet sitesi üzerinden insanların medya ve haber kuruluşlarını değerlendirmelerine izin veren bir hizmet planlayan Musk, kaynaklara derecelendirme sistemi getiriyor.

Öngördüğü sistem üzerinde her bir gazeteci, editör veya yayınevi, zaman içerisindeki “güvenilirlik” puanını bu internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“Her bir gazetecinin, editörün veya yayınevinin zaman içinde güvenilirlik puanını takip edebileceği, insanların bir haberin gerçekliğini değerlendirebileceği bir site oluşturmaya başladık. Adını Pravda koymayı düşünüyorum…”

Ardından, bu konuda nabız yoklamak için “Medya güvenilirliği değerlendirme sitesi oluştur” anketi sundu:

Parantez içinde belirttiği ifadeye göre Pravda adındaki bu değerlendirme sitesi, aynı zamanda propagandalar için kullanılan botnetleri de ortaya çıkartacak. Bitmesine 13 saat kalan anketi, biz bu satırları yazarken toplamda 430 binden fazla kişi oyladı. Bu kişilerin %87’lik büyük bir kısmı ise Musk’ın önerisini gerçekleştirmesini istedi.

Peki Elon Musk neden böyle bir işin peşinde koşuyor?

Son aylarda Tesla, hem krizde oluşu hem de piyasadaki en iddialı otonom sürüş sistemlerine sahip olması nedeniyle çok fazla dikkat çekiyor. Haliyle gerçekleşen kazalar da otomatik olarak medya kuruluşlarının gündemine giriyor. Hatta bazen bu kazalar hakkında Tesla’nın kurumsal itibarını sarsan iddialar da gündeme geliyor. Elon Musk’ın zaten geçtiğimiz haftalarda Washington Post gibi bir medya kuruluşuna yaptıkları haberlerden ötürü kafa tuttuğunu görmüştük.

Kendi şirketinin itibarına saldıran medya kuruluşlarının itibarını, doğrudan halka bırakmak istiyor. Tabii ki bu durumda alınan risk de büyük. Eğer insanlar gerçekten Tesla’nın suçlu olduğunu düşünürse, Musk’ın sevmediği haber merkezlerine olumlu şekilde oylayabilecekler.

Diğer taraftan böyle bir girişimin tek etkisi sektörel de olmayacaktır. Eğer gerçekten de Musk bu işi otoritelerden bağımsız bir şekle getirirse, habercilikte ve medyada bazı taşlar yerinden oynayabilir. Halkın istemediği, güvenmediği pek çok basın kuruluşu, haksız ve yalan haberlerin meşruiyeti olmadığı için görev yapmaya devam edebiliyor. Musk, bu güven durumunu meşru kılmak istiyor.