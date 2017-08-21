Musk Twitter Mesajlarıyla Müşteri Hizmetlerini Götürüyor

Twitter üzerinden kendisine ulaşan müşterilere yapılacak iyileştirmeler konusunda bir takım vaadlerde bulunan Musk'ın artık daha iyi bir müşteri hizmetleri ağına ihtiyacı olduğu aşikar.

Otomotivde önü ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk bu hafta sonu bir Tesla sahibinin Twitter’da yazdıklarına çok sayıda cevaplar verdi. Verilen cevaplar yapıcı ve işaret ettiği kadarıyla daha iyi arabaların yapımını vaad eden cinsten olmakla birlikte yazışmalar, hızla büyüyen otomobil üreticisinin müşteri ilişkileriyle yaşadığı sorunları öne çıkarıyor.

Bu hafta sonu Tesla sahiplerinin araç deneyimiyle ilgili geliştirmelere dair yapılan bu açıklamalar, koltuk pozisyonu, navigasyon seçenekleri, ve hatta araçların yüz tanıma sistemiyle açılması gibi konularda Elon Musk’tan ricada bulunan Tesla sahiplerinin sayesinde geldi. Elon Musk tüm mesajlara olumlu yanıtlar verdi.

Şurası açık ki Elon Musk ve Tesla, müşterilerden gelen geri bildirimlere açık davranmakla övgüyü hakkediyor. Aynı zamanda yazılım güncellemelerinin kablosuz olarak müşteri beklentileri doğrultusunda yapılmaları da firmanın övgüye değer diğer bir özelliği. Zira bu, bir çok otomobil üreticisinin sunmadığı bir sistem.

Tesla uzun yıllardır müşteri hizmetleri ile ilgili sorunlar yaşıyor. Fakat, beklentileri Twitter üzerinden firmanın CEO’suna yöneltmek geri bildirim kaynağı oluşturmaya dönük muhteşem bir çözüm olmamakla birlikte, Tesla sahiplerinin artışı nedeniyle de sürdürülebilir değil. Zira Tesla sahiplerinin firma yöneticilerinden beklentilerini merkeze aktaracak sağlam bir bildirim sistemine ihtiyacı var. Halihazırda kullanılmakta olan düşük dereceli iletişim kanalları artık yeterli gelmiyor. Bu nedenle Tesla artık bu durumu değiştirmek zorunda.

Tesla, kablosuz analiz ve güncelleme sistemi hizmetiyle devrimsel bir geliştirimin arifesinde duruyor. Ama yine de gönderilen bu tweet mesajları, daha gelişmiş bir iletişim kanalının gerekliliğine işaret ediyorlar. Musk, teknoloji firmalarının ve otomobil üreticilerinin cihaz ya da ürün değil, kullanıcı memnuniyeti sattıklarını biliyor olmalı.

Musk’a taleplerini ileten insanlar belli ki sahip oldukları ürünü kullanmaktan ötürü oldukça heyecanlılar. Sinirli ya da ukala bir tavır takınmıyor olmaları bunun yegane göstergesi. Daha çok belli başlı bazı sorunların ve endişelerin geliştirilmesi yönünde bir eğilim sergiledikleri. Tesla, diğer otomobil üreticilerinde olmayan, motive edilmiş ve aynı zamanda işbirliğine dayalı bir müşteri tabanına sahip. Şimdi ise yapması gereken bu avantajı yönetmek için daha iyi bir yol tesis etmek.