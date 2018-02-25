Elon Musk, Ne Kadar Bitcoin’i Olduğunu Açıkladı!

Elon Musk, kripto para dünyasında çok da aktif olmadığını Twitter’da bir kullanıcıya verdiği cevap ile ortaya çıkardı.

Birçok kişi tarafından ‘son dönemin en çok isim yapan girişimcisi’ olarak tanımlanan Elon Musk, Twitter’da bir kullanıcının kripto para dünyasıyla ilgili sorduğu soruya cevap vererek bu taraklarda pek de bezinin olmadığını öğrenmemizi sağladı.

Bir kullanıcının Ethereum kripto para birimine atıfta bulunarak ‘Nedir bu ETH spamları?’ sorusuna bundan emin olmadığını fakat durumu Jack Dorsey’e (Twitter’ın CEO’su) ilettiğini belirten Musk, birkaç yıl önce bir arkadaşının kendisine 0.25 Bitcoin gönderdiğini, bu zamandan beri de kripto para dünyasıyla ilgili başka bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

Geçtiğimiz yılın sonlarında bir başka Twitter kullanıcısı, Elon Musk’ı ‘Bitcoin’in yaratıcısı Elon Musk’ başlıklı bir haber ile etiketlemiş, Musk da buna birkaç yıl önce bir arkadaşının kendisine bir miktar Bitcoin gönderdiğini, bunun da nerede olduğunu bilmediğini söyleyerek cevap vermişti.

Şu aralar tekrar düşüş evresine giren Bitcoin’in değeri 10 bin dolar civarında seyrediyor. Basit bir hesapla Musk'ın 2500 dolar değerinde Bitcoin'i olduğunu söyleyebiliriz.