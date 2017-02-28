SpaceX, Önümüzdeki Yıl 2 Kişiyi Ay’a ‘Gezmeye’ Gönderiyor!

SpaceX’e gereken tutardaki parayı ödeyen iki kişi, önümüzdeki yıl uzay kapsülüyle Ay’ın çevresinde turlayacak.

45 yıl aradan sonra Ay’a özel bir insanlı yolculuk gerçekleştirilecek. SpaceX’in önderliğinde iki kişi, Ay’a inmeden çevresinde dolaşacak.

SpaceX’ten yapılan açıklamada şirketin kurucusu Elon Musk, önümüzdeki yıl iki kişiyi Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo taşıyan Dragon 2 uzay kapsülü içerisinde Ay’a gönderecek. Musk, isim vermeden bu iki kişinin kim olduklarının belirlendiğini hatta ödemelerini bile yaptıklarını söyledi. Yolculuk bir hafta sürecek ve uzay aracı Ay’a inmeden yalnızca etrafında tur atacak.

Dragon 2, Falcon 9 roketiyle birlikte NASA’nın tarihe damgasını vuran Apollo uçuşlarını gerçekleştirdiği 39A platformundan fırlatılacak.

Ay’a yönelik daha önce yapılan son misyon, geçtiğimiz ay 82 yaşamını yitiren yaşındaki emekli astronot Gene Cernan’ın Apollo 17 misyonu kapsamında, 12 Aralık 1972’de Ay’a ayak basmasıyla gerçekleştirilmişti.