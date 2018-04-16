Tesla’nın CEO’su Elon Musk, dünyada hiçbir şeyin mükemmel olmadığı gibi otopilotun da mükemmel olmayacağını, ancak kazaları 10 kat azaltacağını söyledi.

Geçtiğimiz gün CBS’e konuşan Tesla’nın CEO’su Elon Musk, konuşması sırasında Tesla’nın otopilot özelliğinin asla mükemmel olmayacağını, ancak kazaları 10 kat azaltabileceğini belirtti. Geçtiğimiz haftalarda Tesla Model X aracının yaşadığı ölümlü kazada aracın otopilot özelliği sorumlu tutulmuştu.

Kazanın ardından Tesla, otomobilin otopilot sisteminin sürücüyü defalarca kez uyardığını, ancak sürücü bu duruma uymadığını belirtti. Geçtiğimiz hafta Tesla, “Bu kazanın gerçekleşmesindeki en önemli sebep, Bay Huang’ın yola dikkat etmemesiydi. Araç, bunu yapması için defalarca kez uyardı” şeklinde bir açıklama yaptı.

CBS’in muhabirlerinden Gayle King’le Tesla Model 3 marka araçla yolculuğa çıkan Elon Musk, bu sırada aracın otopilotu hakkında da açıklama yaptı. Musk’a “Sürücüler direksiyona ellerini koymak zorundaysa otopilotun amacı ne?” şeklinde bir soru soran King, “Otopilotlu bir aracın kaza olasılığı daha azdır” şeklinde bir cevap aldı.

Otopilotun geleceğini ele alan Musk, bu sistemin asla mükemmel olmayacağını dile getirdi. “Gerçek dünyada hiçbir şey mükemmel değildir. Fakat uzun vadede kazaları 10 kat azaltabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle daha az ölümlü kazalar ve trajediler yaşanacak” diyen Musk, otopilotun insanları rahat ettirmekten ziyade onların hatasını kapatacak bir araç olduğunu belirtti.

Musk ve King’in konuşmasını aşağıdan izleyebilirsiniz.