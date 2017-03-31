Elon Musk'ın en büyük korkusu yapay zekaların insanlığın sonunu bitirmesi olarak gözüküyor. Bunun için çalışmalara şimdiden başladı.

Dünyanın en başarılı insanlarından birisi olarak gözüken Elon Musk’ın korkusu ile ilgili daha önceki haberlerimizde yer vermiştik. Birçok kişiyi korkutan yapay zekalar Elon Musk’ı da korkutuyor.

Musk, yapay zekalardan çok korksa dahi, Neuralink isimli şirkete destek vereceğini açıkladı. Neuralink, insan bilincini bilgisayara bağlamanın yollarını arıyor. Gelecekte X-men ya da GORA gibi özellik yüklemesi yapabileceğiz. Firma, beynimizi bilgisayarlara bağlayarak insanlığı yeni boyuta ulaştırmayı hedefliyor.

Bilgisayar, telefon, saat gibi hiçbir cihazın olmadığı bütün her şeyin beynimize yerleştirilmiş donanımlar aracılığı ile gerçekleştirildiği bir gelecek çok uzak değil.

Musk’a göre, yapay zekalar dünyanın kesin sonunu oluşturacak. İnsan beyni bir yere kadar gelişebilir ancak yapay zekanın sınırı olmayacak. Bu yüzden gelecekte yapay zekalara karşı durmak istiyorsak onların teknolojisine kendimizi yükseltmemiz gerekiyor. Musk, SpaceX’i bunun için kurduğunu ve başka dünyalara koloni kurmanın insanlığın sonunu kurtarabileceğini umduğunu söyledi.

Anlayacağınız Elon Musk’ın SpaceX ile yaptığı her başarılı çalışma, insanlığın yapay zekalardan korunması için yapılan adımlar. Bilgisayarlarla sürekli iletişim halindeyiz. Örneğin telefonu kullanmak için ellerimizi kullanıyoruz. Bu teknoloji elimizi ortadan kaldırarak direk istenilen bilgi ile beynin bağlantı kurması üzerine kurulu. Açıkçası son derece cazip gözüküyor, özellikle benim gibi teknoloji tutkunları için cyborg olmak ilginç olacaktır. Zaten gelecekte insanların daha uzun süreler yaşamak için bilgisayar ortamlarına beyinleri tarafından aktarılarak yaşamlarına devam edilmesi üzerine çalışmalar devam ediyor. Bilgisayarlarda bir oyunun içerisindeymiş gibi beyinlerimizle yaşadığımızı ve bu yaşamın normal insan yaşamından daha uzun sürdüğünü düşünmek çok çılgın geliyor.

Bu konular biraz zor gibi gözükse bile bundan 40 - 50 sene öncesinde teknolojinin bu kadar gelişeceğini normal bir insana söylesen sizinle dalga geçerdi. Teknolojinin inanılmaz düzeyde hızlandığı bu günlerde bilim insanlarının önem verdiği yeni alan insan beyni oldu.