Elon Musk, Roketlerini Balon Kullanarak İndirmek İstiyor

SpaceX CEO'su Elon Musk bu Pazar günü attığı tweetle takipçilerine, "çılgınca gelecek" bir fikre sahip olduğunu söyledi. Musk'ın fikrine göre SpaceX şirketi, ürettiği Falcon 9 roketini üst yörüngede kurtarabilmek için dev parti balonu kullanabilir.

Elon Musk'ın kendisini kanıtlamış şirketlerinin başında gelen SpaceX, geçtiğimiz yıllarda yaptığı başarısız roket indirişlerinden sonra art arda başarılı testler gerçekleştirmişti. Musk şimdi daha "çılgın" bir fikirler roketlerini tamamen emniyete almayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde attığı bir tweetle takipçilerine müjde veren Musk, roketin üst kademesini yörüngesel hızdan geri döndürmek için kocaman bir parti balonu kullanmayı deneyeceklerini söyledi. Peki bir parti balonu SpaceX'in, uzayda saatte binlerce kilometre yolculuk yapan roketini geri getirmesine nasıl yardımcı olabilir? Zira konu Musk olunca mantıklı açıklamalar bulmak da oldukça kolay oluyor. Hatırlayacağınız üzere günümüzün en önemli teknoloji insanlarından birisi olan Musk, uzaya bir Tesla Roadster göndererek tarihe geçmişti.

Bununla birlikte 'balon' kavramının tarihsel bir yanı da bulunuyor: onlarca yıldır NASA ve diğer araştırmacılar yörüngeyi terk eden uzay aracını yavaşlatmak için şişme yapıları nasıl kullanacaklarını incelediler. Zira balonlar bir aracın şeklini ve yoğunluğunu hızlıca değiştirebilen ve aracın nasıl düştüğünü belirleyebilen hafif bir araç olarak öne çıkıyor. Peki bunu nasıl yapar?: Büyük bir alan freni gibi davranabilen balon, aynı zamanda atmosfere girdiğinde uzay aracının maruz kaldığı muazzam miktardaki enerjiden de korunabilir. Ayrıca Harvard'dan astrofizikçi Jonathan McDowell konuya ilişkin olarak “Bir Soyuz kapsülünün eve gelmesi gibi,” ifadelerini kullanarak "Isı kalkanına ihtiyacı var. dedi. Bildiğiniz üzere ilk olarak Sovyetler Birliği döneminde tasarlanan Soyuz kapsüller halihazırda uluslararası uzay istasyonlarında filika görevi gören tek araç konumunda bulunuyor. Bu araçlar insanları uzay istasyonuna götürebiliyor ve geri getirebiliyor.

Öte yandan teoride işe yarayan balonun pratikte sıkıntı yaşayacağı bazı durumlar da bulunuyor. Örneğin balon gökyüzünden düşerken stabilize edilmesi oldukça zor bir araçtır ve daha sert ve dayanıklı malzemelerden yapılması gerekmektedir. Buradan hareketle Musk'ın parti balonu derken biraz şaka yapmaya çalıştığı sonucuna varabiliriz. Zira patlamayan parti balonu olmaz. Eğer bu sorunlar aşılırsa SpaceX, Falcon 9 roketinin son büyük parçasını kurtarabilir.

Detaylı olarak bakılırsa Falcon 9 roketinin tamamının inmesi maliyet açısından oldukça karlı bir gelişme olabilir. Maryland Üniversitesi'nde bir havacılık mühendisi olan Dave Akin'e göre, üst kısım ilk kısımdan 27 kat daha sıcak bir hale gelebilir. Bu da parçaların aşırı ısınmasına ve erimesine yol açabilir. Dolayısıyla ne kadar yavaş indirilirse ısınma da o kadar az olacaktır. Yukarıda belirttiğimiz gibi Musk ve ekibi bunu başarırsa üst kısım motorlarından oldukça büyük bir tasarruf sağlayabilir.