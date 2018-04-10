Elon Musk, Ses Hızının Yarısına Ulaşmak İstiyor

Elon Musk, Hyperloop kapsülüyle birlikte ses hızının yarısına ulaşmak istediğini açıkladı. Projenin geliştirmesindeki çalışmacılar, uçağın ses hızına oranla hızını yarıya düşürmek üzerine çalıştı. Sonuçtaysa süper hızlı bir dayanıklılık testi meydana geldi.

Yaklaşık 5 yıl önce Hyperloop yeni bir sayfa açtı ve yüksek hızlı nakliye konseptini piyasaya sürdükten sonra Elon Musk, teknolojinin sıçrayış yapmasını sağlayamadı. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk 4 yıldır açık kaynaklı Hyperloop konseptinin geliştirilmesini destekliyor.

“Yenilenmiş SpaceX / Tesla Hyperloop podu için hız testi yakında. Yaklaşık 1.2km içinde ses hızının yarısına ulaşıp frenlemeye çalışacak.”

“Bu, kısa bir mesafe için çok uçuk bir hedeftir, bu yüzden kolayca parçalanmış metal yığınına dönüşebilir. Ama her iki ihtimal de heyecan verici.”

Musk, yeni bir kapsül tasarımıyla ses hızının yarısına kadar inmeyi denediğini ve daha sonraysa frene asılarak kapsülü durdurduğunu söylüyor. Bir cumartesi gecesiyse Musk, kapsülünü ses hızı kadar yani yaklaşık 1234 kilometrelik bir hızla daha sonra da 1200 kilometre kadar kapsülünü hızlandırabileceğini söyledi. Sonuç ise parçalanmış bir kapsül oldu.

Musk bu durumu tweet'i ile de kabullendi: "Böylece bir metal kolayca parçalanabilir, ama her iki şekilde de bu durum heyecan verici." Bu, son zamanlarda Musk'in hayat felsefesi gibi görünüyor: Sınırları zorlayabiliyorsunuz, çünkü hareketlerimiz başarısızlık sayılıyor olsa da, bazı başarısızlıklar, muhteşem sonuçlara gebe de olabilir.

Hyperloop teknolojisinin ilerlemesi yavaş yavaş hızlanıyor, Virgin Hyperloop One ise 386 km/h hızda tam ölçekli bir kapsül testi gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Sizce bu iddialar gerçek mi? Elon Musk hedefine ulaşabilecek mi?