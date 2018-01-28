Elon Musk, Sonunda Falcon Heavy Kalkışının Tarihini Verdi

Elon Musk, uzun bir süredir beklenen Falcon Heavy kalkışının, sonunda tarihini ve yerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Falcon Heavy'nin test kalkışı, Elon Musk tarafından geçtiğimiz çarşamba "1-2 hafta sonra" olarak açıklamıştı. Şimdi ise Musk, resmi Twitter adresinden, sonunda tarih, saat ve kalkış yerini verdi. Aynı zamanda bu büyük roketin, yük taşıma kapasitesini test edecek olan kalkış, içinde Musk'ın Roadster'ını da barındıracak olan kalkış olacak.

Musk yazdığı Twitter gönderisinde 6 Şubat 2018'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nde, A39 numaralı Apollo kalkış padinde yapılmasını hedeflediğini söyledi. Yine de şu an için her şey hazır değil ve tarih hedefleniyor. Ancak baktığımızda 6 şubata bir buçuk haftadan bile az kalmış durumda. Yani büyük bir terslik olmazsa kalkışın tarihi 6 Şubat olacak.

Bakalım herkes tarafından beklenen ve Musk'a göre "büyük ihtimalle ters gidecek" olan kalkış nasıl olacak? Özellikle de başarılı olurlarsa Musk bir çılgın fikrini daha gerçekleştirmiş biri olarak, övgüleri üzerine alacaktır. Ancak Musk bile bu konuda fazla umut değil gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? İlk yüklü Falcon Heavy kalkışı sizce ters gider ve roket patlar mı? Yoksa Musk başarılı olur mu?