Danışmanlık sorumluluğunu aldığı için tepkileri üzerine çeken Elon Musk, Trump’ın Paris İklim Anlaşması’nı hiçe sayan karar alması durumunda görevinden ayrılacağını dile getirmişti ve de sözünü tuttu.

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiği günden beri iklim değişikliği ile ilgili konulara olan yaklaşımıyla büyük tepkiler çekiyordu. İş dünyasından birçok liderin yer aldığı danışman konseyi ise Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılma kararı sonrasında dağılma tehlikesi altında. Bu konseydeki en önemli isimlerden olan Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ise dün verdiği sözü tuttu ve konseyden ayrıldığını açıkladı.

"Başkanlık konseylerinden ayrılıyorum. İklim değişikliği gerçektir. Paris'ten ayrılmak, Amerika ya da dünya için iyi değildir."

Musk, Trump başkan seçildiğinde, kendisinin başkanlık danışman konseyinde yer almak istemiş ve halktan büyük tepki toplamıştı. Bu, NASA’ya roket satan tek özel şirket SpaceX’in ve çevreci ürünleriyle dikkat çeken Tesla otomotiv şirketinin gidişatı için stratejik bir hamle olarak görülebilir. Ardından Paris İklim Anlaşması’na uyan ülkelerin örnek çalışmalarına dikkat çeken Musk, Çin’in temiz enerji projelerini övdü:

“Paris Anlaşması uyarınca Çin, bugün 2030'a kadar temiz elektrik üretmeyi taahhüt etti.”

Musk, Trump'tan uzaklaşan tek yüksek profilli CEO değil. Uber'den Travis Kalanick, ekonomi konseyinden istifa etti. Bununla birlikte General Motors'un CEO’su Mary Barra hala danışma konseyinde bulunuyor.