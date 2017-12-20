Elon Musk, Falcon Heavy Roketlerinin Görüntülerini Paylaştı!

Elon Musk, Space X'in en ağır ve büyük çaplı roketi olarak lanse edilen ve yeniden kullanılabilir olan Falcon Heavy roketlerinin, bugüne kadar çekilmiş en iyi fotoğraflarını, Twitter hesabından paylaştı!

Bir kaç problemden dolayı ilk fırlatılış günü Ocak 2018'e ertelenen Space X'in Falcon Heavy roketleri, bilim dünyasının dikkatli gözleri tarafından izlenmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Flo Rida eyaletinde bulunan Cape Canaveral'da fırlatılacak olan Falcon Heavy roketleriyle ilgili Elon Musk bugüne kadar en iyi görsellerden birini kendi resmi Twitter adresinde paylaştı.

Yaklaşık 70 metre uzunluğunda olan roketler, yaklaşık 63,800 kg Dünya'nın yörüngesine ya da 16,800 kg Mars'a yük taşıyabilecekler. Oldukça büyük bir yük taşıma kapasitesine sahip roket, 27 adet ilk aşama Merlin motoruna ve bir adet ikinci aşama Merlin motoruna sahip. Fotoğraflardan roketin barındırdığı roket motoru sayısı bile açıkça görülebiliyor.

Musk, roketlerle ilgili gelecek ay gerçekleşecek uçuşta büyük ihtimalle başarısız olacaklarını söyleyerek, roketlerle ilgili beklentileri oldukça düşürmüştü. Ancak her şey Ocak 2018'de yapılacak uçuşla ortaya çıkacak. Eğer başarılı olursa Falcon Heavy'ler Mars görevine kadar, NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ağır malzemelerin götürülmesi için kullanılmaya başlanıcak. Siz ne düşünüyorsunuz? Ocak 2018'deki uçuş başarılı olacak mı?