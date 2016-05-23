Elon Musk Space X'in Komik Anlarını Yayınladı!

Elon Musk, Falcon 9 roketlerinin sağ salim iniş gerçekleştirene kadar geçirdiği problemlerle ilgili olarak, başarısız inişlerin komik bir montajını yayınladı.

Space X, uzay çalışmalarına başladığında, yörüngeye uçabilen roketlerinin tek parça halinde yer yüzeyine geri inebilmesi konusunda ısrarcıydı. Bir çok başarısız denemeden sonra Falcon 9 roketinin 2015 yılında başarıyla yere inmesiyle birlikte bir devri de atlatmış oldular. Fakat bu süreç boyunca Elon Musk'ın ve Space X çalışanları ne tip sıkıntılar çekti?

İşte Falcon 9 roketinin başarıyla yere inmesine kadar çektiği sıkıntıları gösteren komik bir montaj geçtiğimiz gün Elon Musk tarafından İnstagram'da paylaşıldı. Musk videoyu şu sözlerle birlikte resmi instagram hesabında paylaştı: "Dünya'nın ilk yörünge sınıfı, yeniden kullanılabilir, sonunda yere tek parça halinde ulaşan @Space X'in Falcon 9 roketinin aşağılık tarihi. Belki sonunda Falcon bizi sevdiğini farketti ya da en sonunda talimatları okumaya karar verdi..."

Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz Elon Musk'ın İnstagram gönderisinin ardından ise, video daha uzun haliyle Space X'in Youtube hesabına da konuldu. Video'da görülüyor ki, yakıt tankında ve iniş için dengeyi sağlayan parçalarda oluşan sıkıntılardan dolayı, roket ya havada patlıyor ya da inişi gerçekleştirdikten sonra patlıyor. Video komik olmasının yanında aynı zamanda Space X ekibinin ve Elon Musk'ın geçirdiği sancılı süreci de gözler önüne seriyor. Video'yu ise aşağıdan izleyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar büyük sıkıntılara rağmen ulaşılan yer açısından sanki değmiş gibi gözüküyor ha?