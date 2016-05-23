Elon Musk Space X Kıyafetlerinin Yeni Görüntüsünü Paylaştı!

Daha önce Space X'de astronotların giyeceği kıyafetle ilgili görsel paylaşan Elon Musk bu sefer kıyafetlerin boydan bir fotoğrafını yayınladı.

Elon Musk, haftalar önce Space X'in astronotlarının kıyafetlerini, dikkatlice kesilmiş bir biçimde paylaşmıştı. NASA'nın ağır, hantal ve göze hoş görünmeyen kıyafetlerinin yanında gayet şık ve hafif durmasıyla epey bir kişinin ilgisini çekmişti. Yine de kıyafetin sadece bir kısmı paylaşıldığından tamamıyla ilgili bir çok bilim insanının böyle gözükmeyeceğine dair teorileri vardı.

Bugün eleştiri ve endişelere bir son vermek için Elon Musk İnstagram hesabında kostümün boydan fotoğrafını yayınladı.

Kostüm her ne kadar şık, rahat ve hafif gözükse de, önceki haberde de belirttiğimiz gibi Mars yüzeyinde ya da uzay ortamına çıkmak için kullanılmayacak. Zaten basıncı ayarlanmış "Dragon" kapsülünün içerisinde veya uzay araçları arasında transfer işlemlerinde kullanılacak. Her ne kadar kostüm uzay yürüyüşü için olmasa da, ileride uzay görevlerinde astronotları rahatlatacak tasarımların iyi bir ilk adımı olabilir. Ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra uzay yürüyüşü için de kullanılabilecek böyle kostümler görür müyüz?