Elon Musk uzayda, yeryüzünde ve yer altında aktif olarak çalışan dünyanın en yenilikçi şirketlerinin kurucusu olan saygın bir girişimci. Onun aklına gelen hemen hemen her fikrin bir özgünlüğü var. Ancak başarı için bundan daha fazlası gerek ve Musk, herkesin başarılı olabileceğine inanıyor.

Elon Musk, özel bir şirket olan SpaceX ile bugüne kadar üretilmiş en güçlü roketlerden birisini üretti. Roketin en büyük özelliği yeniden kullanılabilir olmasıydı. 6 Şubat’ta gerçekleştirilen tarihi fırlatma bir başka açıdan da ilklerin yaşandığı bir olaydı. Çünkü Musk, diğer şirketi Tesla tarafından üretilen dünyanın ilk elektrikli spor otomobili Roadster’in kendisine ait olan özel otomobilini Mars yörüngesine gönderdi. Bu dünyanın en pahalı otomobil reklamıydı ve Musk bedavaya getirmişti.

Tesla aynı zamanda tır modeli olan Semi’yi üretmeye çalışıyor, bir yandan da seri olarak üretime soktuğu ekonomik otomobil sınıfına hitap edecek Model 3’in miktarını arttırmaya çalışıyordu. Sipariş vermesine rağmen aylardır bekleyen müşteriler vardı. Model 3, beklenen hedefe ulaşmayınca Tesla, Mart 2018’de tarihi bir mali krize girerek %25 değer kaybetti. Elon Musk aksayan Model 3 üretiminden sorumlu mühendis olarak göreve geçti ve kendisi Nisan ayının başından bu yana fabrikada yatıp kalkıyor.

Musk’ın yeryüzünde planladığı Hyperloop projesi, Los Angeles ve New York kentleri arasındaki yaklaşık 650 kilometrelik mesafeyi 30 dakikaya düşürecek. Aynı zamanda gene Los Angeles kenti altına döşenen Boring Company tünelleri, şehrin trafik sorununa kökten çözüm getiriyor.

Aksayan Model 3 üretimini hedefe ulaştırmak için Musk, Tesla çalışanlarına bir mektup gönderdi. Kendisinin günümüz şirketlerinin yapı taşları olan bürokrasi ve hiyerarşi ile arasının iyi olmadığını biliyoruz. Belli mi olur, bu satırları okuyan başka şirketler belki örnek almak isterler.

46 yaşındaki girişimcinin şirketleri hakkında daha anlatacağımız çok şey var. Dünyanın en büyük bataryası, yapay zekalar, güneş enerjisi kiremitleri derken bu liste uzar. Bunları saymak ve her yeni başarısını okumakla yetinmek yerine, bizzat kendisinin ağzından başarı tavsiyelerini dinleyebiliriz.

Geniş gündeme sahip toplantılar, insanların zamanını boşa harcarlar:

"Büyük ve aşırı gündem içeren toplantılar, dev şirketlerin en büyük sorunlarındandır ve zamanla bu toplantıların kalitesi kötüleşir. Tüm büyük toplantılardan kurtulun ve toplantıları olabildiğince kısa sürede bitirmeye çalışın”.

Konu acil olmadığı sürece toplantılar çok seyrek yapılmalıdırlar:

"Son derece acil bir konuyla uğraşmadıkça sık sık toplantı yapmaktan kurtulun. Acil durum çözüldüğünde toplantı sıklığı hızla düşmelidir."

Toplantıya katılmanız gerekmiyorsa, katılmayın:

"Herhangi bir değer oluşturmadığınız bir toplantıdan çıkın veya görüşmeyi bırakın. Bir yerden çıkıp gitmek kabalık değil, birini zorla tutmak ya da kalarak vakit kaybetmek kabalıktır.”

Kafa karıştıran jargonlardan kaçının, basit konuşun:

“Nesneler, yazılımlar veya işlemler için kısaltmalar ya da anlamsız kelimeler kullanmayın. Genel olarak, açıklama gerektiren her şey iletişimi engeller. İnsanların Tesla'da çalışması için bir sözlüğü ezberlemelerini istemiyoruz."

Hiyerarşik yapıların, işleri daha az verimli hale getirmesine izin vermeyin:

“İletişim, 'komuta zinciri' aracılığıyla değil, işin yapılması için gerekli olan en kısa yoldan geçmelidir. Komuta zincirini dayatan herhangi bir yönetici, yakında kendilerine başka yerlerde iş arayacaklar” (Tesla yöneticilerini kastediyor. Bu satırları bütün çalışanlar okuyor)

Biriyle iletişime geçmeniz gerekiyorsa, bunu doğrudan yapın:

"Sorunların ana kaynağı, insanlar arasındaki iletişimin zayıf olmasıdır. Bunu çözmenin yolu, tüm seviyeler arasında serbest bilgi akışına izin vermektir. Birimler arasında bir şeyler yapmak gerektiğinde böyle yapılar, hep bir üst merci ile konuşmak zorundadır. İşi asıl yapan insanlar önce birim yöneticilerine, onlar müdürlerine, müdürler genel müdürlerine, genel müdürler de başkanlarına derken ortalık çok karışır. Süper aptalca şeyler yaşanır. Doğrudan konuşmak ve sadece doğru şeyi yapmak gerekiyor”

Aptal kuralları izleyerek zaman kaybetmeyin:

"Daima rehberiniz olarak sağduyuyu seçin. Eğer bir 'şirket kuralı' söz konusuysa, belli bir durumda gülünç bir şeye neden olacaksa o kuralı çiğnemelisiniz veya değiştirmelisiniz.”