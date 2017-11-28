Elon Musk'tan Bitcoin'in Mucidi Olduğu İddialarına Cevap!

Son günlerde eski bir SpaceX çalışanının ortaya attığı tutarlı bir iddia var: Elon Musk, Bitcoin’in gizemli kurucusu Satoshi Nakamoto’nun kendisi. Twitter üzerinden soruları cevaplayan girişimci bu konuya da değindi.

Yüzyılın en dahi girişimcilerinden olan Elon Musk, arkasında olduğu bir çok teknolojiyi insanlığın geleceğini düşünerek inşa ediyor. Bu yolcuğunda ilk projesi olan ve bugün PayPal olarak bildiğimiz sistem de onun ellerinden çıktı. Konu paranın dijitalleşmesi olunca, birkaç mantıklı sebeple birlikte ortaya bir iddia atıldı.

Musk’ın takma isim olarak Satoshi Nakamoto’yu kullandığı savına dayanan iddilar, basında kendisine geniş yer buldu. Kendisine bu konuda Twitter üzerinden yöneltilen sorulara dayanamayan Musk, konu hakkında şu cevabı verdi

“Bu doğru değil. Bir arkadaşım bana birkaç yıl önce biraz BTC gönderdi, ancak nerede olduğunu bilmiyorum.”

Elon Musk geçtiğimiz haftalarda modern ekonominin kurucusu olan ABD’nin de kurucuları arasında yer alan Benjamin Franklin ile kıyaslandı. Hatta Bitcoin’i gelecekte Mars’ta yaşayacak insanların para birimi haline getirmek istediğinden söz edildi.

2008’de Bitcoin C++ programlama diliyle atılan temelinin mimarı Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliği hala gizemini koruyor.