Elon Musk, Boeing’in CEO’sunun açıklamalarının ardından son derece beklenmedik bir tweet paylaştı.

Microsoft’a karşı Apple, Marvel’a karşı DC, Adidas’a karşı Nike, Coca-Cola’ya karşı Pepsi. Kısacası, büyük firmalar tekel olmadıkları zaman çok daha verimli çalışabiliyorlar. Bir sektörde tekel olmak, kendinizi geliştirmeye zorlamamanızı sağlar. Apple Samsung’u gaza getirmeseydi, Samsung bu kadar iyi telefonlar yapamazdı. Sonra Samsung iyi telefon yapamadığı için Apple kendisini fazla zorlamayarak iPhone X gibi telefonlar çıkaramazdı. Bu örneği bu iki firma üzerinden verdim, çünkü pazarın en çok satan iki akıllı telefon markası.

İşte, bu rekabetlerden bir tanesi daha geliyor. Bu yeni rekabetin kazananı Mars’a ulaşacak. Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e karşı Boeing, Mars’a ilk ulaşan roketi geliştirmek için yarışıyorlar. Bir süredir neredeyse tekel olarak ilerleyen SpaceX, Boeing’in atılımları sayesinde bu alanın tekel ismi olmaktan uzaklaşacak.

Boeing CEO’su Dennis Muilenburg, şirketinin uzay yolculuğu anlamında SpaceX’i geçip geçmeyeceği hakkındaki görüşlerini bildirdi. Muilenburg, “Space Launch Sytem adlı yeni roket sistemi üzerinde çalışıyoruz” dedi. Yaklaşık 36 katlı bir roket geliştirdiklerini belirten Muilenburg, 2019’da ilk deneme uçuşunun yapılacağını sözlerine ekledi.

Hedeflerinde Mars olduğunu belirten Muilenburg, “Mars’a ayak basan ilk insanın Boeing roketine binerek oraya ulaşacağına inanıyorum” demesi Musk’ın dikkatini çekti ve güzel bir çekişme başlamış oldu.

Musk, Twitter hesabından Muilenburg’un açıklamasının yer aldığı haberi paylaşarak, altına “Do it” yani “Yap” yazdı. Tesla’da olduğu gibi SpaceX’de de rekabete hazır olduğunun sinyallerini veren karizmatik CEO, karşısına sağlam bir rakip çıkmasının kendisini geliştireceğini biliyor.

Mars’a ilk olarak hangi firmanın roketi ulaşacak bilmiyorum, ancak Musk’ın her halükarda hayalini gerçekleştireceğine inanıyorum. Sonuçta, onun amacı insanlığı daha iyi hale getirmek. İster SpaceX’le olsun, isterse de SpaceX’e karşı mücadele eden Boeing’le olsun.

Tüm bu çekişmeyi ileride daha çok görecek gibiyiz. Peki, sizden bir taraf tutmanızı istesem, SpaceX’i mi yoksa Boeing’i mi tercih ederdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.