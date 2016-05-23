Elon Musk'tan Boring Company Tünellerine Bedava Gezi İmkanı!

Gün içerisinde Türkiye'ye tekrardan geleceğini açıklayan ve Tesla araçların duyurusunu Türkiye'de gerçekleştireceğini belirten Elon Musk, Los Angeles'taki tünellerle ilgili de konuştu.

Son günlerde kötü günlerini olabildiğince geride bırakmaya çalışan Elon Musk'ın sıradaki projesi, Boring Company'deki tünellere bedava gezi imkanı düzenlemek. Özellikle Los Angeles'ta yaşayanlar bu projeye ücretsiz bir şekilde gidebilecek.

Bu ücretsiz geziler şimdilik şirketin amaçlarının yalnızca bir kısmını gösteriyor ve muhtemelen sistem tam olarak çalışır hale geldiğinde bu geziler ücretli hale gelecek. Bununla birlikte Musk, gelen yayaların ve bisikletçilerin arabalarla gelenlere göre daha az bir ücret ödeyeceğini de söyledi.

Boring Company'nin şu anki vaatlerinden birisi de tünel açma makinelerini daha işlevsel hale getirip daha dar tüneller yaparak şimdikinden daha az maliyetli tüneller yapmak. Bununla birlikte şehir altına inşa edilecek tam donanımlı tüneller, yıllar alabilecek sıkı bir incelemeye de tabi tutulacak. Musk'ın projeyle bu denli alakalı olma sebeplerinden birisi de Los Angeles'taki trafik sorunundan kaynaklanıyor. Musk, bu yılın sonuna kadar önceden inşa edilmiş Sherman Oaks ve LAX gibi tünellere benzer bir tünel yapmayı da düşündüğünü söyledi, ancak bir yandan bu pek de olabilir değil.