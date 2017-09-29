Elon Musk’tan Dünyanın Her Yerine 'Roketle' Seyahat Projesi!

Üstelik en uzun mesafeler bile 30 dakikanın altında gerçekleştirilecek. Yolcular deniz üzerine kurulu rampalardaki roketlere aktarılıp, dünyanın öbür ucuna göz açıp kapayan kadar varmış olacaklar.

SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Musk, insanlığa çağ atlatacak mükemmel projelerine bir düzinesini daha ekledi. Tıpkı uzay yolculukları gibi yeryüzündeki yolculuklara da kafayı takan dahi girişimci, yeniden kullanılabilir roketlerin kıtalar arası toplu taşımacılığa yeni bir soluk getireceği projenin ilk videosu yayınlandı.

Normalde Avustralya’da gerçekleştirilen bir konferansta Mars ve Ay ile ilgili projelerini anlatmasını beklediğimiz Musk, tüm bunları anlattıktan sonra inanılmaz bir vaat ile projeyi duyurdu: Dünyanın her yerine yarım saatte yolculuk edeceğiz.

Gezegen içi, kıtalar arası ya da ne derseniz deyin. Musk’ın bu projesi toplu taşımacılığın ve havacılığın seyrini değiştirecektir. Önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde ilk kıtalar arası roketin inşasına başlayacaklarını söyleyen Musk, ilk sefer hakkında bir bilgi paylaşmadı. Ancak yeniden kullanılabilir roketlerin yolcular için tekrar dizayn edilmesi ile ilgili çalışmalar başlamışa benziyor.

BFR (Big Falcon Rocket) kıtalar arası seyahat projesinin hayranlık uyandıran görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz. Kalkışa hazır mıyız?