Elon Musk, kendi arabasını Mars yörüngesine gönderme kararından sonra şapka sattığı tünel şirketinin adıyla alev silahı üretip piyasaya sundu. Şimdi, o silahla birlikte gündeme gelen gizlice zombi kıyameti planladığı iddialarına bombastik bir göndermeyle yanıt verdi.

Keyfekeder Mars’a roket gönderip içine arabasını koyan Elon Musk, girişimini üstlendiği şirketlerin dünya kamuoyu tarafından sevilmesini ve tartışılmasını sağlamak için elinden geleni yapıyor. En iyi destek toplama türünün insanlara ufak, sınırlı sayıda üretilmiş ürünler satmak olduğunu bildiğinden, tünel kazmaktan sorumlu şirket için şapka üretip satmıştı.

Şapka satışında hedefine ulaşan Musk, aynı şirket Boring Company adına bir de alev silahı üretti ve piyasaya sürdü. Bu silah, ABD’de yasal olarak silah kategorisine girmeyecek bir silah. Daha çok eğlence amaçlı kullanılması için özelleştirilmiş durumda. En nihayetinde alev püskürtüyor, yakın mesafede ciddi yaralanmalara sebep olabilecek kadar şiddetli oluyor. 500 dolarlık ücreti ile bu sabah 7 bin adet satıldı bile. Musk’ın hedefi ise 20 bin satış yapmak.

Dünyanın en çılgın girişimcisinden yaptığı hiçbir işle alakası bile yokken alev silahı görmek, eminim bizleri olduğu kadar sizleri de şaşırtıyordur. Ancak şaşırtmakla kalmayan Musk, komplo teorilerinin de havalarda uçmasına sebep oluyor. Sosyal medyanın son iki gündür göze batan başlıklarından birisi de Musk’ın gizliden gizliye bir zombi kıyameti planlaması oldu. Bunun dayanakları ise insana oldukça mantıklı geliyor.

Musk, dünyayı terk etmemiz gerektiğini sürekli vurguluyor.

Gitmek istediği gezegen Mars ve nihai hedefi orayı kolonileştirmek.

Muhtemelen yakın zamanda herkes Mars’a gidemeyecek.

Dünya nüfusu giderek artıyor.

Artan nüfus hızlı kaynak tüketimini beraberinde getiriyor.

Mars’ı kolonize etmek ve dünyalaştırmak için kalan vakit gittikçe daralıyor.

Sınırlı sayıda insanın hayatta kalması gerektiği için alev silahı üretip satılıyor.

Musk’ın girişimleri ve dünya gerçekleri ekseninde buna benzer yüzlerce komplo düşünebiliriz. Fakat kendisinin zombi komplosuyla ilgili bir mesajı var:

“Alev silahı talebi oluşturmak için gizlice zombi kıyameti planladığım söylentileri tamamen yanlıştır”

“Ayrıca 'kıyamet' olarak anılan bu şey için milyonlarca zombiye ihtiyacımız var. Bu kadar zombi yapacak fabrikayı nereden bulabilirim ki !?”

“Ama bekleyin, daha fazlası var: Alev silahı duygulara tercüman oluyor, onun anahtar kelimesi ise "kripto para” ve ücretsiz bir Blok Zinciri ile birlikte geliyor”

Musk’ın bu ifadelerini açık bir şekilde kripto para üretimini zombi fabrikasına benzettiğini söyleyebiliriz. Fakat bir sonuç daha çıkartabiliyoruz ve oldukça mantıklı geliyor. Musk, bir kripto para ürtemi ile ilgili ürün ya da hizmet sunabilir. Zaten son ifadesinden sonra, daha önce yalandığı bir komplo daha gündeme gelmiş oldu.

Çoğu takipçine göre Musk, Bitcoin’in gizemli kurucusu Satoshi Nakomato’nun ta kendisi. Komploları bir kenara bırakacak olursak, Musk’ın konuyu değiştirme kabiliyetine hayran kaldığımızı söyleyebiliriz.

Bakalım gerçekten kripto paralarla ilgili bir girişim görecek mıyiz?