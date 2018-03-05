Dünyanın en aktif teknoloji girişimcilerinden olan Elon Musk, yapay zekanın geleceğine oldukça karamsar yaklaşıyor, iyimser düşünenlerle ciddi tartışmalar yürütüyor. Tesla’nın otonom sistemleriyle Musk’ı taşlayan bir Harvard Üniversitesi profesörü, Musk’tan cevabını aldı.

Elon Musk, yapay zekanın gelişimini kontrol altına almak için çalışan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Neuralink’in sahibi. Dahi girişimci bu kuruluşun ekibiyle birlikte, yapay zekanın olası tehditlerine karşı yazılımsal önlemler geliştiriyor. Anlayacağınız Musk, yapay zeka tehdidi konusunda Terminatör filmlerinin etkisinde kalmış birinden daha ciddi düşünüyor. Zira bu konuda Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ile girdiği bir tartışma uzun süre gündem olmuştu.

Ancak bu kez tartışmayı başlatan taraf Elon Musk değil, bir Harvad profesörü olan Steven Pinker. Kendisinin Musk ve Tesla hakkındaki “yapay zeka” açıklamaları haberleştirilince Musk, Twitter üzerinden yanıt vermek istedi. Böylece yeni bir tartışma doğmuş oldu.

"@elonmusk, yapay zeka tehdidi konusunda gerçekten ciddiyse, otonom sürüş yapan arabaları üretmeyi kesmesi gerekir’ @sapinker (Steven Pinker)”

"Vay canına, Pinker bile işlevsel / kısıtlı yapay zeka (örneğin otomobil) ve genel yapay zeka arasındaki farkı anlamıyorsa, bunun *tam anlamıyla* bir milyon katından da fazla hesaplama gücü ve açık uçlu fayda fonksiyonuna sahip olduğu zaman, insanlığın başı gerçekten derde girer"

Musk bu açıklamasıyla, otomobillerde bulunan ve kaldırımları, yayaları, engelleri fark eden, trafik kurallarını uygulayan yapay zeka ile, gelişmiş ve fonksiyonel yapay zeka arasındaki farklara değinmiş. Gelişmiş yapay zekanın, arabalarda bulunan yapay zekadan bir milyon kat daha hesaplama gücüne sahip olduğunu vurgulayan Musk, Pinker’e da yerinde bir göndermede bulunuyor: Eğer bir profesör olarak bu önemli ayrımın farkına varamıyorsa, vay insanlığın haline…

Ancak Pinker aslında bir sosyolog ve dilbilimci olarak görev yapıyor. Yani yapay zekalar veya yazılımlar onun uzmanlık alanı değil. Kendisi neden böyle bir açıklamada bulundu bilinmez. Bazen akademisyenler bile gündeme gelebilmek adına alanları dışında açıklamalar yapabiliyorlar, buna zaten alışkınız.