Özellikle ülkemizde büyük bir sempati duyulan Elon Musk, Tesla'nın Türkiye'ye gelişini duyurdu!

Elon Musk'a olan sevgi ve hayranlık, global çapta çok büyük bir boyutta. Bununla birlikte Elon'un özellikle Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi olduğu da bir gerçek.

Bugün itibarı ile Twitter'dan '@isayeter' isimli bir kullanıcının sorusuna yanıt vererek Tesla'nın Türkiye çıkışını duyuran Elon Musk, büyük bir heyecan dalgası yarattı.

Roadster araçlarını ne zaman deneyebileceklerini soran Türk kullanıcıya, "Yıl sonunda. Ayrıca Tesla araçları da yıl sonunda Türkiye'de duyuracağız. Ayrıca Türkiye'yi çok seviyorum ve açılışta bizzat orada olacağım."

Bünyede "As bayrakları!" ve "Elon Musk adamdır!" tepkilerini aynı anda verdiren bu tweet sonrası Türk takipçilerinden oldukça olumlu geri dönüşler alan Elon Musk, bir kez daha kalpleri kazandı. Tesla'nın Türkiye'deki faaliyetleri de şimdiden heyecan vermeye başladı.