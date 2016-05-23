Hızlı kara yolculuklarında yeni bir devir başlatan Hyperloop teknolojisi, Elon Musk’ın ses hızının yarısına ulaşma hedefiyle rekor bir denemeye sahip olacak. Yakında bir test seferi düzenleyeceklerini söyleyen Elon Musk, söz konusu hız limitinden dolayı her şeyin paramparça olabileceğinden bahsetti.

Hyperloop konusunda medya ve teknoloji devi Virgin ile Elon Musk’ın şirketleri arasında kıyasıya bir rekabet olacağa benziyor. Zira bu yeni nesil kara yolu sistemini bekleyen düzinelerce güzergah var. Elon Musk ise Virgin’in Suudi Arabistan’da yaptığı ataktan sonra yeni bir test planladıklarının duyurusunu gerçekleştirdi.

Saatte 383 mil yani yaklaşık 616 kilometre kadar iddialı bir hıza ulaşacak olan Musk’ın Hyperloop’u, eğer başarılı olursa dünyanın en hızlı treni olacak. Ancak bu büyük hızın testinde Musk’a göre her şey ters gidebilir ve istenmeyen bir şekilde metal yığınından başka bir şey göremeyebiliriz.

Kendisinin Twitter ve Instagram üzerinden yaptığı tam açıklama şu şekilde:

“Yenilenmiş SpaceX / Tesla Hyperloop podu için hız testi yakında. Yaklaşık 1.2km içinde ses hızının yarısına ulaşıp frenlemeye çalışacak.”

“Bu, kısa bir mesafe için çok uçuk bir hedeftir, bu yüzden kolayca parçalanmış metal yığınına dönüşebilir. Ama her iki ihtimal de heyecan verici.”

Açıkçası 1200 metre içerisinde böyle yüksek hızlara ulaşmak ve aynı mesafe içinde frenleyip durmaya çalışmak zor bir hedef. Musk’ın böyle hedefleri bilinçli şekilde koyduğunu ve riskleri göze almayı sevdiği biliyoruz. Ancak başarılı olursa, yeryüzünün en hızlı kara aracı olarak tarihe geçecek bir sistem söz konusu. Musk’ın parçalanma ihtimali umarız ki gerçeğe dönüşmez.