Elon Musk'tan İbretlik Instagram Paylaşımı!

Bu yıl düzenlenen 3. Global SatShow 2017 için ülkemize gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler yapan Elon Musk, Instagram hesabında önemli bir paylaşım yaptı.

Space X ve Tesla gibi Dünya'da oldukça önemli teknolojik gelişmelerin merkezindeki firmaların kurucusu olan Elon Musk, bildiğiniz gibi bugün 3.Global SatShow 2017 için ülkemize misafir oldu. Aynı gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerli uydu projemiz için görüşmeler yapan Musk, bugün Türkiye ziyaretiyle ilgili oldukça önemli bir fotoğrafı Instagram'ında paylaştı.

Ankara ziyaretiyle birlikte, belli ki ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yattığı yer olan Anıtkabir'i de ziyaret eden Elon Musk, Instagram'da Türkiye ziyaretiyle ilgili tek paylaştığı fotoğrafı da burada çektirdiği fotoğraf oldu.

Elon Musk'ın fotoğrafa "Atatürk Anıtkabir" diye not düştüğünü de belirtelim. Musk her gittiği yerle ilgili binlerce fotoğraf paylaşan biri değil. Ancak ülkemize yaptığı ziyaretle ilgili seçtiği fotoğraf açısından, Musk'ın küçük jestine oldukça şaşırdık. Siz ne düşünüyorsunuz?