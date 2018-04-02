Tesla ve SpaceX gibi öncü şirketlerin kurucu CEO’su Elon Musk, Tesla’nın iflas edeceğine dair konuşan uzmanlara ve çıkan haberlere ilişkin kahkaha atacağınız bir şaka yaptı.

Elektrikli otomobil dönüşümünün öncülerinden Tesla zor günler geçiriyor. Aksayan Model 3 üretiminden sonra yaşanan mali krizden dolayı şirket, son 1 ayda %25 değer kaybetti. Ancak Musk’ın ve şirketlerinin çalışma tarzı her zamana modern yöntemlerden farklı oluyor. Örneğin tünel şirketi Boring Company, işlerini finanse edebilmek adına şapka ve alev silahı bile sattı.

Diğer taraftan SpaceX’in nihai hedefi olan Mars yolculukları için gereken kamyon dolusu dolarları elde edebilmek için, önümüzdeki yıllarda kıtalar arası yolcu taşımacılığına girmesi bekleniyor.

Tesla’nın uzaya bir adet Roadster fırlattıktan sonra batacağı söylentilerini gördüğümüzde hafiften içimiz burkulmadı değil doğrusu. Ancak Elon Musk’ın bu haberleri görüp, bir açıklama yapmasını da beklemek gerekiyordu. O bekleyişin, Musk'ın dün attığı bir Tweet ile biteceğini düşündük.

“Önümüzdeki birkaç saat içinde önemli haberler var…”

Musk, herkesi heyecanlandıran bu paylaşımından sonra, söz konusu açıklaması için metin hazırlıyor diye düşünenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Tarih gereği bunun bir şaka girişimi olacağını da düşünenler de vardı.

Sonunda açıklama geldi:

“Tesla iflas etti:

Sermaye toplamak için gerçekleştirdiği yoğun çabaların ardından, ki son çare olarak yoğun olarak Paskalya Yumurtası satışı gerçekleştirmişti, Tesla'nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz. Öyle iflas etti ki, inanamazsınız."

"Elon, bir Tesla Model 3 aracının önünde ‘Teslaquilla’ şişeleri tarafından çevrilmiş ve kendinden geçmiş bir halde bulundu, yanaklarında kuruyan göz yaşlarının izlerini görmek mümkündü. Bu ileri görüşlü bir açıklama değil, hem ne anlamı var ki? Mutlu yeni aylar!"

Musk, kendi şirketlerinin finansman tarzı olan alakasız ürün satışlarını da bu şakasında kullandı. Bilindiği üzere bu yıl 1 Nisan, Katolik inancına göre Paskalya Bayramı olarak kutlandı. Musk, bunun için satılan Paskalya yumurtalarının bile işe yaramadığını söyledi.

Anlaşılan o ki Tesla’nın batacağına dair çıkan haberler şirketin pek de umurunda değil. Hiç şüphe yok ki Tesla düze çıkınca bu şakalar daha çok anlam kazanacaklar.