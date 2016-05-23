Musk'tan Jeff Bezos'a Uzay Konulu Romantik Teşekkür!

Amazon CEO’su Jeff Bezos, bir roketini ve bir aracıyla birlikte içindeki astronot figürünü Mars’a göndermek üzere olan Elon Musk’a başarılar diledi. Musk ise samimi bir teşekkürle karşılık verdi.

SpaceX’in bugüne kadar ürettiği ve uzaycılık tarihinin en güçlü roketi olma ünvanına sahip olan Falcon Heavy, rüştünü kanıtlamak için Mars’a doğru yola çıkacak. Yolculukta içinde bir adet Tesla Roadster ve direksiyonunda ise Spaceman isimli bir astronot figürü bulunacak. Yaptığı işleri ne kadar ciddi olurlarsa olsun şovlaştırmayı seven Musk, roketin boş gitmesini ve ağırlık denemeleri için beton kalıplar kullanılmasını kabul etmedi. Fırsattan istifade diğer şirketi Tesla’nın Mars’ı gören ilk otomotiv firması olmasını sağlıyor.

Bugün akşam saat 18.30’da NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden harekete geçecek Falcon Heavy, eğer Mars’a Tesla’yı ve Spaceman’i ulaştırırsa dünyanın en güçlü roketi olduğunu kanıtlamış olacak ve proje sonraki aşamaya geçecek.

SpaceX gibi arkasında bir teknoloji girişimcisi dehasının bulunduğu bir şirket daha var. Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı olarak yaşadığı şu günlerde, Blue Origin isimli uzaycılık şirketinin işleriyle de uğraşıyor. SpaceX kadar olmasa da Blue Origin, yeryüzünde uzaydan taşımacılık ve farklı gezegenlere yolculuk gibi planlara sahip. Fakat Musk, her zaman daha çok konuşulan olmayı bildiği için ondan haberimiz oluyor.

Musk’ı ve SpaceX’i Falcon Heavy testi için tebrik etmek isteyen Bezos Twitter’da şunları yazdı:

“Yarınki Falkon Heavy lansmanında @SpaceX’e iyi şanslar, güzel ve nominal bir uçuş diliyorum”

Blue Origin ve SpaceX aslında amansız bir rekabetle birbirleri ile sürekli yarış içinde olan iki şirket. Emin olun ki, bu iki şirketin ürettiği şeyler akıllı telefon kadar basit değil. Binlerce tonluk malzemeyi uzaya taşıma ve gerekirse geri getirme sistemleri üzerinde çalışıyorlar. SpaceX’in bu konuda bariz bir üstünlüğü olsa da rekabetin olduğu yerde başarı da geliyor.

Ayrıca çetin rekabete rağmen samimi selmalaşmanın, bir teşekkürün ve karşılığının ne denli önemli olduğunu söylememize gerek yok. O önemi iki şirketin üstlendiği insanoğlunun ufkunu genişletme görevi zaten yapıyor.

Bugün akşam saatlerinde tarih yazacak olan Elon Musk ve ekibi bundan 10 sene sonra Mars’ta olursa şaşırmayın. Belki yanına Bezos’u da alır.