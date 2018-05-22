Attığı her adımla olay olan ve Twitter'daki kullanıcı etkileşimiyle bir gün bile gündemden düşmeyen Elon Musk, Tesla Model 3'ün frenleriyle ilgili açıklama yaptı.

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Model 3 sedanlar ile ilgili sorulan bir soruya dürüstlükle cevap verdi. Aracın frenlerinde bir optimizasyona ihtiyaç duyulduğunu kabul eden Elon Musk, önümüzdeki günlerde araca gelecek olan bir güncellemeyle sorunu çözeceklerini belirtti.

Bilmiyorum bu aşamada siz de bir gariplik hissettiniz mi. Bundan 10 sene kadar önce satın aldığımız Playstation oyunları dahi herhangi bir şekilde güncellenecek durumda değildi. Satın aldığınız fiziksel kopya ne durumdaysa oldukları gibi kalırdı. Oyunda bir problem varsa yandı gülüm keten helva! Bugün ise onbinlerce dolar verilerek satın alınan arabalar dahi yazılım güncellemesiyle düzeltilebilir hale geldi.

Musk'ın da itiraf ettiğine göre aracın fren mesafesini hesaplamayla ilgili bir problemi var. Kazalara sebep olacak, sürücü sağlığını tehdit eden bir durum olmasa da ciddi bir biçimde elden geçmesi gerekiyor. Elon Musk, aracıyla ilgili son olarak bir kez daha iddialı konuştu: "Tesla Model 3 piyasanın en iyi otomasyonlu aracı olana dek durmak yok!"