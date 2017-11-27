Elon Musk’tan Robotların Geleceği Hakkında Ürkütücü Sözler!

Robot teknolojileri konusunda Japonların ne kadar iyi olduklarını tartışmaya gerek yok, fakat ABD’de bulunan Boston Dynamics, geliştirdiği teknolojilerle adından çokça söz ettiriyor. Twitter üzerinden bu konuda bir tartışmaya katılan Musk ise yakın gelecek hakkında sağlam bir öngörüde bulundu.

Robotlar, geleceğin en çok tartışılan teknolojileri arasında. Yapay zeka ve makinelerin buluştuğu bir dünyada yaşamaya başladık. Hatta kalkıp onlardan birine vatandaşlık bile verdik. Geliştirdiğimiz üstün yazılım teknolojileri robotların, insanlardan daha iyi ve daha çabuk öğrenmesine yol açıyor. Asıl mesele ise asla unutmamaları.

Boston Dynamics tarafından bu yıl geliştirilen akrobat robot ATLAS ise dikkatleri üzerine topaldı. İnanılması güç bir mühendislik başarısı olan robot, sosyal medyanın tartışma konusu oldu.

Elon Musk’ın ifadelerine geçmeden önce ATLAS’ın becerilerini sergilediği şu kısa videoyu izleyin:

“Bu hiçbir şey. Birkaç yıl içinde bu robot o kadar hızlı ilerleyecek ki onun bu günlerini el feneri ile arayacağız. Tatlı rüyalar…”

Elon Musk, geleceğin teknolojilerinin çoğu hakkında kötümser bir tavra sahip. Kendisi yapay zekaların insanlığın sonu olacağını ve bu zaman diliminden çok da uzakta olmadığımızı vurgulamaktan sıkılmıyor.

ATLAS, dünyanın en dinamik insanı robotu olarak tanıtılıyor. Musk’ın ürpertici yorumu ve yapay zekadaki mevcut gelişmeler korkulan aşamaya çoktan girdiğimizi gözler önüne seriyor.

Hatta Musk, III. Dünya Savaşı’nın muhtemel nedenleri arasında yapay zeka ve robot teknolojilerini gösteriyor.

Açıkçası bir grup arkadaşınızla masada bu konuları konuşurken durumun ciddiyetine yaklaşmak zor olabilir. Diğer yandan Musk gibi fikir önderlerinin öngörüleri hiç de iç açıcı değiller. Bizi gerçekten zor bir gelecek bekliyor.