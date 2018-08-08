Ünlü girişimci ve iş adamı Elon Musk, CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın borsadan çekilmeyi düşündüğünü ve gerekli finansmanın sağlandığını açıkladı.

Elektrikli otomobil endüstrisini bambaşka bir noktaya getiren Tesla, son derece önemli bir finansal gelişme ile yine gündeme gelmeyi başardı. Bizzat şirket CEO’su Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla, New York borsasından çekilecek. Şirket hissedarları, ellerinde bulunan hisseleri satmakta ya da ellerinde tutmakta özgür olacaklar.

New York merkezli özel bir borsa olan Nasdaq, Tesla hisseleri ile yapılacak işlemlerin Türkiye saati ile 21.00’dan itibaren durdurulacağını ve hisse başına ücretin 367 dolar olacağını duyurdu. Financial Times ise Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun Tesla’dan %3-5 hisse satın alacağını iddia etti.

Attığı tweet ile ‘’Tesla hisselerini 420 dolardan alıp halka kapalı hale getirmeyi düşünüyorum. Finansman garantilendi.’’ diyen Tesla CEO’su Elon Musk, attığı ikinci bir tweet ile de ‘’Borsadan çekilmemiz durumunda umarım şu anki bütün yatırımcılar Tesla’da kalır.’’ dedi. Tesla’nın borsadan çekilmesi halinde hissedarlar ellerindeki hisseleri korumaya devam edebilecekler.

Tamam da Tesla borsadan neden çekiliyor?

Bildiğiniz gibi Tesla ve şirketin CEO’su Elon Musk, son dönemde şirketin artan harcamaları ve geciken teslimatlar nedeniyle sürekli olarak eleştiriliyordu. Tesla’nın borsadan çekilmesinin eleştiri ve baskıları bir miktar da ols azaltacağı düşünülüyor. Tesla’nın borsadan çekilmesi halinde şirket değerinin 70,6 milyar dolar seviyesinde kalması bekleniyor.