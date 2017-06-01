ABD Başkanı Trump, dünyanın en büyük iklim anlaşması çiğnemek üzere olduğu için, danışmanı olan teknoloji dünyasındaki en önemli isimlerden birini kaybetmek üzere.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su ve yüz yılın dahisi olarak gösterilen Elon Musk, Trump’ın Paris İklim Konferans’ında yapılan anlaşmadan çekilmesi halinde Beyaz Saray’daki danışmanlık görevinden ayrılacağını açıkladı.

Açıklamasını Twitter hesabı üzerinden yapan Musk, “Paris’in (anlaşmayı kastediyor) hangi yönde gideceğini bilmiyorum. Trump anlaşmadan çekilirse konseyden ayrılmaktan başka şansım kalmayacak” şeklinde konuştu.

Trump, ABD'nin Paris anlaşmasındaki kararlara uyup uymayacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak çekilme tavrına yakın politikasıyla fazlasıyla tepki topluyor. İklim değişiklikleriyle başa çıkmak adına bir araya gelen 195 ülke tarihi bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu minvalde İsviçre’de geliştirilen bir fabrikanın haberini sizlere ulaştırmıştık:

Söz konusu Paris anlaşması gönüllülük esasına dayanıyor ve belirlenen hedeflerine ulaşamayan uluslar için herhangi bir cezai yaptırım taşımıyor. Bu sebeple biraz yumuşak bir anlaşma olarak gözükebilir ama ayrılmak isteyen ülkeler, diğer ülkelerle olan ilişkilerini sarsıyor.

Musk, Trump yönetiminin çeşitli danışma konseylerine hizmet etme isteği nedeniyle sert eleştirilerin odağında kalmıştı. Ancak bu çıkışı kendisinin stratejik tavrını ortaya koyuyor. Ayrıca sahibi olduğu şirketler, güneş enerjisi kullanımında çığır açacak teknolojilerle ürün tasarlıyorlar. Elektrikli otomobilleri ve güneş paneli tesisatları gibi ürünler, çevreci bir anlayışa sahip olduğunu gösteriyor.

Küresel iklim değişikliğinin etkileri dünyada hissedilmeye devam ediyor. NASA kayıtları, 2016'yı en sıcak yıl olarak açıklamıştı.