Yüzyılın en aktif girişimcisi Elon Musk, Tesla’nın fabrikasında sabahladığı stresli günlere rağmen Twitter’dan paylaşım yapma vakti buluyor. Durup dururken yaptığı bir paylaşım, heyecan verici yeni teorilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bazı insanların hayatlarını adayacakları başarıların 8-10 tanesini şirket boyutunda 41 senelik ömrüne sıkıştıran Elon Musk, hızlı yaşamayı seviyor. Yenilikçi otomotiv üretimi konusunda çığır açan, ancak son aylarda büyük bir krize sürüklenen Tesla, Musk’ı epey zorlamaya başladı. ABD’deki merkez fabrikada tüm sorumluluğu üzerine alan dahi girişimci, buna rağmen SpaceX ile uzaya çeşitli uydular fırlatıyor.

Twitter kullanımına ne olursa olsun ara vermeyen Elon Musk’ın gizemli paylaşımlarına zaten alışkınız. Ancak böylesine çetin bir kriz döneminde bile uzay çalışmalarına işaret eden bir paylaşım yapması, olaya yapay zeka destekli “cyborg” kavramını eklemesi dikkat çekiyor.

“Ha bu arada, ‘cyborg’ bir Dragon inşa ediyorum”

Musk’ın şirketlerinin geliştirdiği sayısız şey arasında Dragon isimli tek bir şey var. SpaceX’in ürettiği ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na yük taşımakla sorumlu olan Dragon kapsülleri.

Cyborg kavramı ise yapay zeka ile desteklenmiş robotik yapıları açıklıyor. İki bilgiden hareketle Musk’ın Dragon kapsüllerine yapay zeka desteği sağlamak için çalıştığını söyleyebiliriz. Zaten bu çıkarım da mevcut olan en temel, en mantıklı gönderme. Diğer taraftan sosyal medya ve Reddit gibi platformlar bu söylem üzerine teorilerle dolup taşmaya başladılar. Bu teoriler arasındaki en mantıklı öngörülere yakından bakalım.

Dragon kapsülleri yük taşıyabildikleri gibi astronotları da taşımak üzere dizayn edilebilirler. Eğer bu kapsüller Musk’ın bir diğer şirketi olan Neuralink’in üzerinde çalıştığı beyin-makine arayüzü ile güçlendirilirlerse, astronotlar gerçek birer cyborg olabilirler. (Bu biraz zorlama bir teori, kabul edelim)

Bazı insanlar, Elon Musk’ın yetiştirmesi gereken Tesla Model 3 üretimi sırasında böyle bir paylaşım yapmasını tepkiyle karşıladılar. Kendisinin böyle sır dolu paylaşımların ardından ne kadar ciddi olduğunu anlamak genelde biraz vakit gerektiriyor. Bir örnek vermek gerekirse tüneller kazan Boring şirketi, Musk’ın “tünel kazmayı” ima ettiği bir paylaşımı yaptıktan bir gün sonra açıldı. Şirket şu anda Los Angeles kentinin altını kazmış durumda.

Bakalım bu sözlerin altından neler çıkacak.