Elon Musk ile Mercedes Twitter'da eğlenceli bir şekilde atıştı. Atışma sonucunda kafalarda tek bir soru kaldı: Mercedes'in 10 milyar dolarlık yatırımının sebebi Elon Musk mı?

Daha önce Facebook’un CEO’su Zuckerberg’le yaptığı atışmalarla sosyal medyayı ne kadar aktif kullandığını gösteren Elon Musk, bu sefer yine boş durmadı ve Daimler/Mercedes’e laf attı.

Geçtiğimiz günlerde USAToday’de yayınlanan bir haberde Mercedes’in elektrikli araçlarda Tesla’nın önüne geçebilmesi için 1 milyar dolarlık bir yatırım yapmaya hazırlandığı açıklanmıştı. Bunu resmi Twitter hesabından da paylaşan USAToday, Musk’ın gündemine girdi.

USAToday’in haberine Twitter’dan cevap veren Musk, güzel bir diyaloğun da ortaya çıkmasını sağladı.

“Daimler/Mercedes gibi bir dev için bu para çok büyük değil. Keşke daha fazlasını yapsalar. Bir sıfır eksik”

Bu tweet’in ardından Mercedes’in de bünyesinde bulunduğu Daimler’den cevap gecikmedi. Musk’ın tweet’ine resmi Twitter hesabından cevap veren Daimler AG, “Kesinlikle haklısın Elon Musk. Kayıp sıfır burada: Elektrikli araçlar için yatırım 10 milyar dolar, batarya için 1 milyar dolar” diyerek yayınladığı bir makalenin linkini paylaştı. Musk’ın bunun üzerine cevabı, “Good”(İyi) oldu.

Bu açıklamaların ardından, dün yayınlanan bir blog yazısında “Hayır, Elon Musk Daimler’i 10 milyar dolar yatırım yapmaya bir gecede ikna etmedi” başlığını atan Dean Kawamura’yı gören Musk, kendi hesabında bu yazıyı paylaşarak “Yes i did :)”(Evet ettim) mesajını paylaşınca herkesi güldürdü.

Peki, sizce Elon Musk Mercedes gibi bir dev firmayı tek sözüyle 10 milyar yatırım yapmaya ikna etmiş olabilir mi? Belki tek kelimeyle olmasa da piyasadaki icraatlarıyla bunu başardığı çok açık.