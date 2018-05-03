Tesla Araçlar SpaceX'in Uydu İnternetine Nasıl Bağlanacak?

Tüm teknoloji dünyasının her anlamda ilgi odağı olan Elon Musk, iki önemli markası hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Elon Musk, dün kendisi ile yapılan bir röportajda Tesla araçların SpaceX ile ortak bir paydada buluşup buluşmayacağı üzerine sorulan soruya şu cevabı verdi: "Henüz bu konu hakkında detaylıca düşünmedim. Ama nasıl yapılabileceği konusunda bir fikrim var."

Röportajın konuyla ilgili kısmına beraber göz atalım:

Jonas: Tesla araçlarınız büyük miktarlarda veri üretiyor. Bununla birlikte SpaceX de gelecek sene uydu interneti projesine başlıyor.

Musk: Gelecek sene değil muhtemelen. 3 sene içerisinde diyebiliriz.

Jonas: Bazı fikirler SpaceX kullanılarak Tesla araçları için, daha üst düzey bir siber güvenlik yöntemi sağlanabileceğini, bu sayede rakiplerinden bir adım öne çıkabileceği söyleniyor. Bu yönde bir çalışmanız var mı?

Musk: Sanıyorum olabilir. Yapabilecek bir sürü enteresan şey olabilir. Aracın çok fazla işlem gücü var. Hücresel bağlantıları ve Wi-Fi gibi olanakları da mevcut. Araçlar bir şekilde bu internet ağına dahil edilebilir ancak bu konu hakkında henüz düşünmedim. Yapılabilecek bir şey.

Tüm bunların yanı sıra, Elon Musk sene sonuna kadar, premium kategorisindeki sedan araçların %30-40 civarındaki bir pazar payına Tesla'nın sahip olmasını hedefliyor. Aynı zamanda SpaceX projesi ile birleştirerek süper hızlı ve güvenilir bir internete sahip olması planlar arasında. Kısa vadeli plan bu şekilde, uzun vadede ise 5 yıl içerisinde tam 7,518 adet uydu konuşlayarak hem dünya çapında daha hızlı internet sunulacak, hem de SpaceX gibi tek bir merkezden yönetilecek güvenilir bir platform oluşturulmuş olacak.

Özetle, SpaceX projesi ile Tesla'nın yolları önümüzdeki dönemde ciddi bir biçimde kesişebilir. Bunun kullanım alanlarının ne kadar fazla olabileceği tabii ki hayal gücü ve olanaklarla sınırlı. Bu adamı biraz olsun tanıyorsak, önümüzdeki dönemde yeni bir çılgın projeyle karşımıza çıkması bizi şaşırtmayacaktır.