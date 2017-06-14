Bu hafta başında ABD’nin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği (NHTSA) birimi Tesla’nın yeni aracı Model X için güvenlik derecelendirmesini açıkladı. Elon Musk ise araçları bu kadar güvenli hale getiren şey hakkında tüm sektöre ders niteliğinde açıklamalar yaptı.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla, son derece lüks olan bir SUV modeli Model X’i üretti. NHTSA’da güvenlik testlerine tabi tutulan araç, her kategoride maksimum değer olan 5 puanı aldı. Ayrıca binek otomobil modeli olan Model S’in incelikli mühendisliği, olası kazalarda yolcuların yaralanma riskinin en az olduğu araçların başında geliyor. Peki Tesla’nın bu mükemmel otomobillerini bu kadar güvenli kılan etmenler neler? Bu konuda Elon Musk bir toplantı sırasında çok önemli açıklamalarda bulundu.





Musk, "S veya X modellerimiz için ölüm veya ciddi yaralanma ihtimalleri gerçekten zor. Araçların motorları etrafında ve kabinlerinde farklılıklq4 var ve klasik otomobillere göre daha elverişli durumdalar. Ayrıca otomobillerin yolcuları etkilemeyen 2 ya da 3 kırılma noktası bulunuyor” sözleriyle açıklamalarına başladı.

Bu noktada Tesla otomobillerinin motor kısmında alışılmışın dışında bir teknolojiye dikkat çeken Musk, araçların ön taraflarındaki elektrikli motorların az yer kapladığını ve alanın güvenlik önlemleri için çeşitli materyallerle doldurulduğunu dile getiriyor. Söz konusu materyaller kaza anında şoför ve engel arasındaki kuvvet miktarını absorbe ediyor. Söz konusu özelliğin ne kadar önemli ve donksiyonel olduğunu aşağıdaki videoda görebilirsiniz. Çarpışma anı 1:54’te gerçekleşiyor:

Gördüğünüz gibi, otomobilin önü tamamen pürüzlü hale geliyor ancak hasar, motor bloğunu yolculara iterek onları sıkıştırmak yerine ön akslarda kesiliyor. Bilindiği üzere Tesla araçlarının hepsinde batarya paketleri aracının alt yüzeyinde bulunuyor ve bu detay sayesinde araçların ağırlığı da dengelenmiş oluyor. Böylece şiddetli çarpışmalarda aracın savrulması zorlaşıyor.

“Bu teknik özellikler aynı zamanda başka bir arabayla çarpıştığınızda onun da iyiliğine bir durum oluşturuyor. Güvenlik önlemlerimiz sadece Tesla aracı içindeki insanlar için değil, karşı araçtaki insanlara da yardımcı olacak şekilde dizayn edildi.”

Bir yaya ile çarpışma durumuna da dikkat çeken Musk, "Kaputlarımız bir çeşit trambolin görevi görecek şekilde tasarlandılar. Bu kesinlikle tamamen savunmasız olan yayaların hayatını kurtaracak bir detay” şeklinde konuştu.

Örnek kazalara bakacak olursak, Tesla otomobillerinin güvenlik sistemlerini daha yakından tanıyabiliriz:

Umarız bu tasarımlar ve önlemler, diğer otomobil üreticileri tarafından da örnek alınır. Elbette sürücüler olarak kişisel güvenlik önlemlerinin de alınması şartıyla...