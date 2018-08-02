Elon Musk, Tesla Araçlarını Oyun Konsoluna Çevirecek

Adeta 'yerinde duramayan adam' haline gelen Elon Musk, şimdi de Tesla otomobillerine oyun üretmek ve bu alanda geliştiricleri işe almak istiyor.

Bir süre önce araçlarındaki dokunmatik ekranlara Atari oyunları getireceğini söyleyen Elon Musk, şimdi de bu ekranlara özel oyunlar geliştirmeyi planlıyor. Kendisi de bir oyuncu olan ve konsol oyunlarına tutkulu olduğu bilinen Musk, otomobillere özel oyunlar için geliştirici arayışına girdi.

"Video oyunlarıyla ilgileniyorsanız, bunu Tesla için yapabilirsiniz. Dokunmatik ekranımız için müthiş eğlenceli oyunlar yapmayı planlıyoruz."

"Başvuru yaparken sağlam işlerinizi göndermeyi unutmayın. Üst düzey oynanabilirlik ve yaratıcılık arayışındayız."

Oyunların araç hareket etmiyorken oynanabilir olmasıyla ilgili bir düzenleme getirilmesi gerekebilir. Nitekim zaten kamuoyunu söylemleri ve davranışlarıyla ikiye bölen Musk, bu tür bir suçlamayla karşılaşmak istemeyecektir. Bununla birlikte, araçtaki oyunların 'yolcuların oynaması için tasarlandığı' gibi bir ibareyle işin içinden sıyrılınabilir. Öbür türlü 'Tesla aracı, oyun oynayan sürücü yüzünden kaza yaptı!' türevi haberlerle karşılaşmak istemeyeceği kesin.