Dünyanın en yenilikçi otomotiv firmalarından birisi olan Tesla’nın kurucu CEO’su Elon Musk, şirkette sözü geçen hissedarlar tarafından CEO’luk görevinden alınmak üzere. Haziran ayında gerçekleştirilecek toplantının öncesinde, Elon Musk’ı görevden alma önergesi sunuldu.

Tesla otomotiv sektörüne yeni bir soluk getirdi, ancak bir süredir kendisi nefes alamıyor. Ekonomik ve çok satacak bir model olarak tasarlanan Model 3 üretimi aksayınca tarihinin en büyük mali kaybını yaşayan Tesla, yönetimde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Haziran ayında gerçekleşecek Hissedarlar Toplantısı öncesinde 12 hisse sahibi yönetici, Elon Musk’ın görevden alınması için öneride bulundu. Toplantıda bu öneri üzerine oylama da yapılacak.

Diğer taraftan Musk’ın CEO’luk görevi, onun şirketle daha çok haşır neşir olmasını sağlayan tek yetkisi. Hatta bunu kullanarak Musk, geçtiğimiz haftalarda Model 3 üretiminden sorumlu mühendisi işten çıkartıp, krizi toparlamak adına fabrikada çalışmaya başlamıştı. Musk’ı görevden alma önerisini sunan Jing Zhao isimli hissedar, bazı tartışmaya açık söylemlerde bulundu.

Zhao, Musk’ın Tesla’da ve SpaceX’te CEO görevinde olduğunu ancak diğer şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğünü vurguladı. Şirketlerde güçler ayrılığı olarak tanımlanacak bu yönetim biçimi, yapılanmaların en tepesini ikiye bölüyor. Şirketler bir CEO’ya sahipken, bir de yönetim kurulu başkanına sahip oluyorlar. Böylece bağımsız kişiler şirketin daha uzun süre ayakta kalmasını ve krizlere karşı daha çabuk karar almasını sağlıyorlar.

Tesla hissedarlarının önerisi Haziran ayında oylanacak, ancak Haziran ayına yönelik tek açıklama yapanlar da onlar değil. Elon Musk, şu sıralar bizzat başında bulunduğu Model 3 üretimini hedeflenen miktar olan “haftalık 6000 adete” yükseltmek için Haziran ayını hedef gösteriyor.

Tesla hissedarlarının değişim rüzgarlarını estirdiği öneri, muhtemelen Musk’ın verdiği sözleri tutup tutamamasıyla ilgili olacak. Çok büyük ihtimalle şirketin en zayıf anlarını geçirdiği şu günlerde Musk karşıtı hissedarlar, kendisinin üzerindeki baskıyı arttırmak için böyle bir yol tercih ettiler. Ayrıca önerilen yönetimsel tarz, başta İngiliz şirketleri olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde uygulanıyor.

Tesla’nın Hissedarlar Toplantısı, 5 Haziran 2018 günü gerçekleşecek. Teknoloji dünyasında daha önce benzer bir şekilde kendi şirketinden uzakjlaştırılmaya çalışılan bir isim daha vardı. Steve Jobs, bir dizi başarısızlığın ardından resmen kovulduğu Apple’a uzun bir süre sonra geri getirilmişti. Bu sırada Next adında bir şirket daha kuran Jobs, bu şirketin Apple tarafından satın alınmasıyla yuvasına döndü ve herkesin tanıdığı elmayı, ikinci Jobs döneminde gördük.

Bakalım Elon Musk’ın Tesla senaryosu nasıl olacak. En önemlisi de kendisi böyle bir karar karşısında tıpkı Jobs gibi hareket edecek mi. Merakla bekliyoruz.

