Elon Musk, Tesla Logosunun Anlamını Nihayet Açıkladı!

Elektrikli otomobil dünyasında çığır açan Tesla, Elen Musk'ın geleceği iyi tahlil eden öngörüleri ile hayat buldu. Tesla'nın sembolünün neyi simgelediği ise uzun süredir devam eden bir tartışma konusuydu. Musk, sonunda Tesla'nın logosunun anlamını açıklama kararı aldı.

Bir otomobil logosu gereğinden fazlasını simgelemiyorsa, ancak otomobil üreticisinin ünlü olduğu kadar ünlüdür. Bu da logo tasarımını şirketler için fazlasıyla önemli kılıyor. Tesla'da da durum farklı değil.

Tesla'nın logosunun hiçbir yerden ilham almamış bir simge olduğunu iddia edemeyiz, ama içinde görünenden çok daha fazlası var.

Tesla'nın ünlü "T" temelli logosu

Tesla'nın logosunun neyi simgelediği uzun süredir merak konusuydu. Israrlı sorular, Elon Musk'in inadını kırmış olmalı ki; ünlü dahi iş adamı logonun anlamını açıklamaya karar verdi.

Elon Musk, Twitter'daki bir takipçisine logonun simgelediği şeyin, yalnızca süslü bir "T" olmadığını ve araçlarının motorlarının bir kesitini temsil ettiğini bildirdi.

Musk'a göre tartışmalı logo, motorun rotor çıkıntılı kutuplarından birini işaret ediyor; T'yi çerçeveleyen ikinci kısımsa, dalgalı akımlı elektrik motorlarında ve üreteçlerinde devinmeyen parçanın bir yansıması.

Tesla logosunu bir daire içinde sürekli yineliyor ve "T"nin üst kısmı dışarıya bakıyor. Her bir "T" elektrikli motor kesitini temsil ediyor. Bu açıklamayı yapmamızın nedeni, Tesla'nın farklı modellerde çeşitli motorlar kullanması. Kısacası her modelde logo, ufak tefek değişikliklere uğruyor.

Bu bağlamda Musk'ın girişimlerinden biri olan SpaceX'in logosu da yörüngeye yollanacak Rocket'lerin bir kesiti. Musk, tweet'lerinde SpaceX logosunun, roket kesit mimarisi üzerine kurulu olduğunu açıklıyor. Her iki logo da New Jersey Merkezli RO-Studio isimli bir tasarım firması tarafından tasarlanmış.

Tesla ve SpaceX ile karşılaştırıldığında, Musk'un üçüncü büyük girişiminin logosunu tahmin etmek güç değil. SolarCity'nin logosu, şirketin güneş panellerini temsil eden bir güneş grafiği içeriyor. Musk, SolarCity'i geçen yıl güneş enerjisi kullanımı çeşitli pazarlara yaymak ve güneş enerjisi mimarisini Tesla marka otomobillerde kullanmak amacıyla satın almıştı. Enerji depolama ve bataryalar arasındaki sinerjiyi sağlamak da gerekçelerden biriydi.

Gerçi SolarCity ezelden beri Musk ve aile üyelerinin kontrolü altındaydı. Lakin, kararlarında aile baskısı görmek istemeyen Musk, şirketin hakimiyetini tek başına ele geçirdi. Musk'ın amacı, Tesla'yı bir otomobil şirketinden çok daha fazlası haline getirmek.

Tesla Motors(Yeni ismiyle Tesla Inc.); Elon Musk, Martin Eberhard, Marc Tarpenning ve JB Straubel gibi sektörün önde gelen isimleri tarafından, 2003'de kuruldu. Elektrikli araçlar sektöründe adeta bir devrime imza atan firmanın Model S'i uzun yıllardır, alanının en çok satan otomobili konumunda. 30.000'den fazla çalışanı ile Tesla Inc. 2016'da 4 milyar doların üstünde gelir elde etti.