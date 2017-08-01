Tesla Model 3, 1.6 Milyon KM’ye Kadar Bakım Gerektirmeyecek

Birkaç gün önce yollara düşen Tesla Model 3 hakkında konuşan Elon Musk, yine iddialı açıklamalarda bulundu.

Model 3’e ne kadar güvendiğini her fırsatta yineleyen Elon Musk, kullanılan yeni nesil aktarma organları sayesinde aracın 1 milyon 600 bin kilometreye kadar yol yapsa dahi bakım gerektirmeyeceğini açıkladı. Tabii buna fren balatası ve lastik gibi aksamların düzenli olarak değiştirilecek olması dahil değil.

Elon Musk’a göre Tesla Model 3’te bulunan elektrik motoru, aktarma organları ve bataryaları konusunda oldukça pozitif. Model 3 için ABD’de 4 yıllık bir garanti süresi sunan Musk, bataryalar içinse garanti süresini 8 yıl olarak belirledi. Ayrıca dünya çapında bir servis geliştirme planları yapan Tesla, bu servisi otomobil sahiplerinin evlerinde vermeyi planlıyor.

Tesla Model S’in Berlin’deki tanıtımıyla ilgili yaklaşık 2 yıl önce bir video hazırlamıştık. İsterseniz biraz nostalji tadında Lütfi’yle Aydoğan’ın bilgilendirmede bulunduğu inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.