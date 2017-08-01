  • Tesla Model 3, 1.6 Milyon KM’ye Kadar Bakım Gerektirmeyecek

Elon Musk: Tesla Model 3, 1.6 Milyon KM’ye Kadar Bakım Gerektirmeyecek!

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Elon Musk: Tesla Model 3, 1.6 Milyon KM’ye Kadar Bakım Gerektirmeyecek!
Birkaç gün önce yollara düşen Tesla Model 3 hakkında konuşan Elon Musk, yine iddialı açıklamalarda bulundu.

Model 3’e ne kadar güvendiğini her fırsatta yineleyen Elon Musk, kullanılan yeni nesil aktarma organları sayesinde aracın 1 milyon 600 bin kilometreye kadar yol yapsa dahi bakım gerektirmeyeceğini açıkladı. Tabii buna fren balatası ve lastik gibi aksamların düzenli olarak değiştirilecek olması dahil değil.
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Elon Musk’a göre Tesla Model 3’te bulunan elektrik motoru, aktarma organları ve bataryaları konusunda oldukça pozitif. Model 3 için ABD’de 4 yıllık bir garanti süresi sunan Musk, bataryalar içinse garanti süresini 8 yıl olarak belirledi. Ayrıca dünya çapında bir servis geliştirme planları yapan Tesla, bu servisi otomobil sahiplerinin evlerinde vermeyi planlıyor.
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Tesla Model S’in Berlin’deki tanıtımıyla ilgili yaklaşık 2 yıl önce bir video hazırlamıştık. İsterseniz biraz nostalji tadında Lütfi’yle Aydoğan’ın bilgilendirmede bulunduğu inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Etiketler: tesla, tesla model 3, Elon Musk
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