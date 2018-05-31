Twitter üzerinden bir duruyu yapan Elon Musk, gelecek aylarda Tesla Model 3'ün güncelleneceğini ve yeni özellikler kazanacağını açıkladı.

Twitter’ı müşterileri ile etkileşimde bulunmak ve ürünleri ile ilgili duyurular paylaşmak için aktif olarak kullanan Elon Musk, Tesla Model 3’ün önümüzdeki aylarda alacağı güncelleme ile kullanıcılara yeni özellikler sunacağını belirtti.

Güncellemenin ardından Model 3 sahipleri Tesla uygulaması üzerinden müzikleri ve arka koltuk ısıtmasını kontrol edebilirken aynı zamanda kör nokta bildirimleri de alacaklar. Ayrıca yine Musk’ın açıklamasına göre uygulama, çok daha gelişmiş bir arayüze sahip olacak.

Bir Tesla’ya sahip olmanın en iyi yanı, tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi OTA üzerinden alacağınız güncellemeler ile aracınızın performansının iyileştirilebilmesi, hatalarının düzeltilebilmesi ve araca yeni özellikler eklenebilmesi.

Örnek olarak; Consumer Reports, Model 3’ün fren sistemi hakkında olumsuz yorumlarda bulunarak aracı eleştirmişti. Bu eleştiriyi dikkate alan Tesla, bir güncelleme yayınlayarak aracın 100km/s hızdan 0’a inme mesafesini 5-6 metreye kadar düşürmüştü.