Tesla Model 3 Üretim Hattını 1/10 Hızında Çalışırken İzleyin

Teknolojiyi ilerleten hırslı otomobil üreticisi Tesla, ve aynı özelliklere sahip lideri Elon Musk, üretim hattından yeni bir videoyu paylaştı.

Tesla şu aralar yeni modelinin tanıtımını Model 3'ün üretim hattındaki sıkıntıları gidermek ve hızlandırmak için erteliyor. Buna ithafen Elon Musk, üretim hattından yavaşlatılmış bir video paylaşarak tüm sosyal medya takipçilerinin anlamasına yardımcı oldu.

Geçtiğimiz çeyrekte Tesla Model 3 üretim hedefini büyük bir farkla kaçıran firmanın üretim hattı farklı ağızlar tarafından eleştirilmeye başlamıştı. Hatta Wall Street Journal'da çıkan bir habere göre Model 3'ün bazı parçalarının hala el ile üretilmesi sebebiyle sisteme darboğaz etkisi yaptığı öne sürülmüştü. Tesla'nın bu iddiayı kesin bir dille yalanlaması uzun sürmedi.

Elon Musk, Instagram hesabında bir Model 3'ün üretim hattını paylaştı. Otomatik üretim hattının doğası gereği çerçevede hiç insan görünmüyordu ancak görüntü bu tip bir sistemden beklenene göre fazlasıyla yavaştı. Musk bu durumla ilgili olarak "video onda bir hızda oynatılıyor" dedi.

Bunun ardından bir tweetinde durumla ilgili konuşan Musk, videonun düzenlemesiz olduğunu ve makinaların onda bir hızda çalıştırıldığını belirtti. Bunun gerekçesi olarak ise bir problem olması durumunda daha kolay müdahale edilebileceğini belirtti.

Tesla Temmuz-Eylül ayları arasında sadece 260 Model 3 üretmiş olmasına rağmen oldukça agresif bir hedef olan haftada 5.000 araç üretimini ortaya attı. Firmanın bu hedefe ulaşması oldukça önemli çünkü tamamen elektrikli araçların daha popüler hale gelebilmesi için Tesla'nın yollara daha fazla araba çıkartabilmesi gerekiyor.