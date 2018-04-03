Elon Musk, Tesla Model 3 Üretiminden Sorumlu Mühendis Oldu!

Tesla, tarihinin en büyük krizlerinden birisini yaşıyorken, hakkında çıkacağı yakın zamanda batacağı haberlerine bizzat Elon Musk, 1 Nisan şakasıyla cevap vermişti. Krizin en büyük etmeni olan aksayan Model 3 üretimi için Musk elini taşın altına koydu, sorumlu mühendisin yerine kendisi geçti.

Tesla’nen adet olarak yüksek miktarlarda beklenen ekonomik otomobili Model 3, firmanın en büyük krizlerinin nedeni oluyor. Gelen ön siparişlere rağmen bir türlü ilerlemeyen üretim bantları, hisseleri mum gibi eritiyor. Musk, şirketinin batacağına yönelik iddiaları her ne kadar şakayla geçiştirse de durum ciddi.

Zira eski Apple mühendisi olan ve Tesla’da Model 3’ten sorumlu baş mühendis olarak görev yapan biri var. Doug Field, zamanında Musk’ın gezegendeki en yetenekli mühendislerden birisi olarak gösterdiği bir insandı. 5 yıldır Tesla’da çalışan Field, yerini CEO Elon Musk’a bıraktı.

Musk, gerekli açıklamayı Twitter hesabından yaptı:

Görevi eline almasının ardından çıkan bir habere yanıt veren Elon Musk, biraz gergin görünüyor.

“Bunun hakkında yazdığınıza inanamıyorum. CEO olarak benim işim, şu anda Model 3 üretimi olana, yani en kritik olana odaklanmaktır. Dünyanın en yetenekli mühendislik yöneticilerinden biri olarak gördüğüm Doug, artık araç mühendisliğine odaklandı.”

“Yaklaşık bir yıl önce, Doug'dan hem mühendislik hem de üretimi yönetmesini istemiştim. O Tesla'nın daha iyi uyum sağlaması ve geliştirmesi gerektiğine karar verdi, bu yüzden üretimi zor olan araçları tasarlamadık. Şu an 'böl ve fethet' taktiği daha iyi. Ben fabrikada uyumaya dönüyorum. Araba işleri cehennem gibi…”

Musk’ın açıklamasına göre bir CEO olarak problemi sahiplenip bizzat ipleri eline almak gayet doğal bir eylem. Açıkçası kendisi haklı, ancak bu olayın haber değeri taşımasının bir nedeni daha var. Musk, daha bir gün öncesinde çok şakacı ve eğlenceli birisiydi. Krize rağmen bu tavrı sadece bir haberle bozuldu. Sanıyorum ki bu da durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Güncel tahminlere göre Model 3 üretimi, taleplere kıyasla %20 daha düşük seviyede. Diğer taraftan ölümlü bir kaza geçekleşmesi ve bazı araçlardaki kronik sorunlar Tesla’yı zorluyor.