Elon Musk, Tesla'nın Abartıldığını Söylüyor!

Elon Musk, sahibi olduğu Tesla firmasının değerinin bu kadar yüksek olmasını hak etmediğini söyledi.

Elon Musk hayalperest bir insan olsa da bazı yatırımcılarından daha gerçekçi olabiliyor. Elon Musk, The Guardian gazetesi ile yaptığı röportajda firmasının $300 olan hisse fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

"Bence market değerimiz hak ettiğimizden yüksek." diyen Elon Musk, Tesla'nın kar etmeyen bir firma olduğunu da ekledi. Tesla'nın market değeri Ford ve General Motor'u geçmiş durumda. Sattığı araba sayısı olarak bu firmaların yanına bile yaklaşamaması fakat buna rağmen yüksek market değeri gerçekten düşündürüyor. Böyle cümleleri şirketin sahibinden duymak ne kadar garibimize de gitse haklı olduğu ortada.

Tesla'nın abartıldığını düşünen bir tek Musk değil. Analist Morgan Stanley firması da firmanın puanlamasını düşürmüş durumda. Fakat buna rağmen firmanın hisse bedeli fiyatlarında pek bir düşüş gerçekleşmedi.

Elon Musk, bir araba fabrikası açmanın para kazanmak için en kötü yol olduğunu söyledi. Elon Musk, SpaceX firmasını kastederek, "Tabi belki de roket üretmek daha kötü bir yoldur." demeden de geçmedi.