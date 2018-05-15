Tesla'nın bu hafta içinde 3.500 tane Model 3s üretmesi, şirketin olumsuz gidişatını düzeltebilecek bir adım olabilir.

Tesla CEO'su Elon Musk, geçmişteki olumsuzlukları düzeltebilmek adına Sedan Model 3 üretiminin bu hafta günlük bazda 500'ü göreceğini söyledi. Önceden de birtakım benzer iddialarda bulunan Musk, umuyoruz bu kez bunu gerçekleştirir.

Nisan ayında 2.270 Tesla araç üretimine ulaşan şirket, haftada yaklaşık 3500 Model 3s üretecek. Musk'a göre bu üretim ayda 5000'e kadar çıkacak.

Ayrıca açıklama yapan Musk, bu denli bir üretimin şirketin yeniden yapılandırılması için oldukça olumlu bir hamle olacağına da değindi. Buna ek olarak işçileri çıkarmasıyla ve yeni hedefleriyle Elon Musk bu hedefine ulaşma konusunda oldukça kararlı. Umarız şirket daha da olumlu haberlerle karşımıza gelir.