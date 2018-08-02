Elon Musk: Tesla'nın Otopilotu 1 Ay İçinde Güncellenecek

Tesla, geçtiğimiz aylarda bir dizi trafik kazasında rol oynayan otonom sürüş sistemleri yüzünden ciddi krizler atlattı. CEO Elon Musk, önümüzdeki 4 hafta içinde otopilot özelliğini satın almış bütün müşterilerin gerekli güncellemeye kavuşacağını duyurdu. Açıklamanın detaylarına değiniyoruz.

Tesla’nın kaza haberleri, şirketin otopilot yazılımları yüzünden epey dikkat çekiyor. Bir dizi kazada doğrudan suçlu olarak lanse edilen bu sistemler, sürücüyü aslında tam olarak devreden çıkartmıyor. Bir tesla otomobilinin otonom sürüş sistemlerini açtığınızda sürücü koltuğunda oturmanız, kısa periyotlarla direksiyona dokunmanız gerekiyor. Sürücüleri bir anda devre dışında bırakmamanın da önemli bir nedeni var. Sürüşü kontrol eden yazılımlar, ne kadar kullanılırlarsa o kadar gelişiyorlar. Yani kaza ihtimali azalıyor, trafik baskısı içerisinde yazılımlar daha iyi sürüş yapıyorlar.

Elon Musk, bir açıklama yaparak otonom sürüş sistemleriyle araç satın alan bütün müşterilerinin, önümüzdeki 1 ay içerisinde gerekli güncellemelere kavuşacaklarını açıkladı. Bu yazılımlar, otomatik şerit değiştirme gibi fonksiyonlarla da gelecekler. Aynı zamanda otoyollarda istikamet değişimi de yine yazılımlar tarafından kontrol edilecek.

Tesla’nın internet sitesinde yenilenen otonom sürüş sisteminin tüm özellikleri listeleniyor:

Bir otoyoldan diğerine geçme

İstikamet değiştirme

Şerit değiştirme

Şu an kullanılan mevcut sürümde yazılımlar, trafik içerisindeki diğer araçlarla aradaki mesafeyi sabitleme, hız kontrolü gibi özellikler sunuyor.

Musk’ın açıklamalarına göre bütün otonom sürüş destekli araçların güncellemeyi Eylül ayının sonuna kadar alması bekleniyor. Elon Musk, geçtiğimiz haziran ayındaki hissedarlar toplantısıyla, söz konusu güncellemenin “tam otonom sürüş” desteği sunmasına itiraz etmişti.

Son aylardaki kazalar, Tesla’nın sistemleri hakkında soru işaretleri yaratıyor. Tesla’ya göre kazaların çoğu düzenli olarak direksiyona dokunup, dikkatini topladığını belli etmeyen sürücüler yüzünden gerçekleşti.

Tüm tartışmalara rağmen söz konusu güncelleme merakla bekleniyor. Umarız Tesla müşterileri sorun yaşamazlar. Yakın zamanda Türkiye faaliyetlerine de başlayacak olan firma, aynı sistemleri ülkemizde de kullanacak.