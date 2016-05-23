Elon Musk’ın 6 Şubat’ta tarihe geçen SpaceX roketi, beton bloklar yerine yük testi için Mars yörüngesine bir Roadster gönderdi. Bu büyük itibar reklamı için Tesla’nın kasasından para çıkmadı. Ancak şirket başka etmenlerden dolayı 2 milyar dolardan fazla zarar etti.

Dünyanın en güçlü roketiyle Mars yörüngesine bir otomobil fırlatan SpaceX, bu büyük itibar organizasyonu ve halkla ilişkiler faaliyeti için Tesla’dan 5 kuruş para almadı. Çünkü her iki şirket de Elon Musk’a ait. Her ne kadar ana hedef yük denemesi olsa da bu hareketle milyonların ilgisi şu anda derin uzayda yol alan Tesla Roadster’a yönelmiş durumda.

İki şirketin dahil edildiği bu proje, iki büyük tarihi ilki bir araya getirdi. Birincisi, dünyanın en güçlü roket sistemi başarıyla denendi ve yeryüzüne geri dönüşü sağlandı. Bu roketlerden birisi 482 km/sa hızla Atlas Okyanusu’ndaki iniş bölgesinin yakınına çakılmış olsa da diğer iki roket, başarılı bir şekilde yeryüzüne iniş yaptı. Bir diğer ilk ise Tesla’nın 2012 yılında ürettiği, dünyanın ilk elektrikli spor otomobili olan Roadster modeliydi. Bu araç, yapılan başarılı fırlatma işlemi sonucunda uzaydaki ilk otomobil oldu.

Elon Musk’ın “aptalca ve eğlenceli şeyleri seviyorum” şeklinde açıkladığı dev projenin SpaceX’e toplam maliyeti 90 milyon dolar oldu. Fakat bu rakam için Tesla’nın kasasından 5 kuruş çıkmadı.

2016 ve 2017 yıllarına ait en güncel gelir ve gider tablosuna bakıldığında Tesla’nın zararda olduğu görülüyor:

(Pembe çizgiler gelir, kırmızılar gider)

2016 yılında 773 milyon dolar zarar eden Tesla, 2017 yılının raporlarına göre zarar konusunda rekor kırdı ve rakamı 2.24 milyar dolara taşıdı. Fakat bu büyük kaybın arkasında ne SpaceX var ne de uzaya gönderilen Tesla Roadster.

2017 yılının son aylarında Semi tırını ve Roadster 2.0’ı tanıtan Tesla, bu araçların ön siparişlerinden dolayı rekor bir gelir bildirmişti. Gerçekten mükemmel satış rakamlarına rağme şirketin aynı dönemde yaşadığı Model 3 üretimindeki sorunları, nakit akışı sorunları nedeniyle darbe aldı. Tesla her şeye rağmen 2018 yılının ortasına geldiğimizde, haftada 5000 otomobil üreteceğinin garantisini veriyor.

2017 yılında Tesla’ya yüksek tutarlara mal olan bir diğer gider kalemi de zaten Semi tırı ve Roadster lansmanıydı. Geçtiğimiz sonbaharda üretilen ilk Model 3 serisi acı verici kalite raporlarıyla ve işçilerin sert koşullarda çalıştırılmasıyla gündem olmuştu.

Şirket, 3 Ocak'ta yayınlanan bir raporda 2017’de 1.550 adet Model 3 ürettiğini bildirdi. Yılın üçüncü çeyreğinde ise 2.425 Model 3 üretildi. 2017’de Tesla, 100.000 araç satışı hedefi koymuştu. Bu hedef 102.000’den fazla araç satılınca gerçekleşmiş oldu. Ancak üretim sıkıntıları, elde edilen karı aniden eritti.

Tesla’nın Model 3 üretim çabaları bir servete mal oluyor. Rekabet konusunda iletişim düzeyinde önemli dersler veren Elon Musk’ın otomotiv devi Tesla, finans yönetimi konusunda sınıfta kalıyor. Muhtemelen Tesla Semi, Roadster 2.0 ve Model Y satışları, önümüzdeki yıllarda mali krizi toparlayacak.